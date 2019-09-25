三大法人賣超54億元 外資終止連14買 調節面板族群

台股今 (25) 日受美國 9 月消費者信心數據驟降，加上美國總統川普遭到彈劾調查影響，指數跌破 10900 點關卡，終場收在 10873.69 點，下跌 44.32 點，面板族群再度成為外資調節對象，三大法人今日合計賣超台股 54.21 億元，外資更終止連 14 買，賣超台股 31.19 億元，投信賣超 0.29 億元，自營商則賣超台股 22.73 億元。

期貨部分，外資今日減碼多單 2014 口，多單未平倉口數來到 48321 口，投信則加碼 802 口空單，空單未平倉口數來到 28669 口，自營商同樣加碼 707 口空單，空單未平倉口數達 4136 口。

觀察法人操作，外資近期鎖定永豐金、台泥、緯創等個股買超，但面板族群再度成為外資賣超對象，群創遭賣 47180 張，友達、彩晶也遭調節，反觀投信，今則買超群創 3000 多張，呈現外資丟內資減的情況。

外資今日買超前十名，永豐金 10324 張居冠，富邦 VIX 6150 張，華通 5473 張，其他依序為嘉聯益、台泥、光寶科、緯創、第一金、瀚宇博、台積電。

外資今日賣超前十名，群創遭賣超 47180 張居冠，台達電遭賣 15486 張、友達 13322 張、華航 9161 張，其他依序為元大金、中信金、兆豐金、技嘉、開發金、彩晶。

投信前十大買超標的，群創 3000 張，中鋼 1365 張、開發金 1320 張、台積電 1240 張、新光金 1145 張、中美晶 1077 張、永豐金 1026 張，其他依序為合庫金、台新金、瀚宇博。

投信賣超前十大標的，華通 1906 張，欣興 1404 張，其他依序為兆豐金、雙鴻、聯茂、光磊、昇陽半導體、台達電、全新、智邦。

法人表示，美股震盪收黑，台股今呈現漲多拉回格局，加上面臨上方 11000 點壓力區，在量能無法有效放大下，預料短線將維持高檔整理，建議可先留意具有題材性的族群、個股表現。