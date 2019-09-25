降息拉低貸款利率 能幫助美國汽車銷售？

美國聯準會 (Fed) 在上週再度降息 1 碼，盼能為市場資金注入活力、拉低市場貸款利率，不過，追蹤美國汽車業的幾位經濟學家認為，零售汽車貸款利率並部會因此立即下降，可負擔性對消費者來說仍然是一個問題，因此降息對美國汽車業的銷售幫助不大。

汽車服務商 KAR Auction Services 首席經濟學家 Tom Kontos 認為，降息對新車銷售來說是一件好事，並有助於使二手車貸款更能夠負擔。但是，Kontos 也表示，9 月 18 日降息 1 碼的時機並不尋常，按照歷史標準，並沒有明確跡象表明的經濟衰退即將來臨。

此外，市場人士也擔心，由於利率已經相對較低，如果當經濟衰退真正來臨時，聯準會將沒有太大的降息空間。

Kontos 表示，美國金融市場和汽車業目前都感到「緊張」，主因在於貿易緊張局勢和現今的政治動盪，而不是因為利率。

研究機構 Cox Automotive 首席經濟學家 Jonathan Smoke 則表示，今年迄今為止的降息很可能不會影響汽車貸款利率。

Smoke 說道：「短期利率政策並不會直接影響車貸或是房貸等消費者適用的長期利率。」

此外，他也表示，數據上來看，美國聯準會先前採取的降息和停止量化緊縮的行動對上個月的汽車銷售市場並沒有顯著的幫助。

Smoke 表示：「時間會證明這種額外的降息措施是否真的能帶來實際上的幫助，可從汽車貸款利率看的出來。」