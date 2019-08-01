《路透社》在 31 日報導，全球有許多的汽車零件供應商，對於今年的中國汽車市場都抱持著悲觀的態度。而根據 IHS Markit 在 7 月所作出的預測，今年中國的汽車生產將會減少 6.9% 至 2476 萬輛；多數的汽車製造商，也預估將有 2 位數的減少。

在過去 12 個月以來，中國的汽車銷量出現連續減少。從全年預測來看，也預估將連續兩年向後衰退。

飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler Automobiles，FCA)(FCAU-US) 在 31 日，就將中國業界的整體銷售預測調降了 4%。

除了美中貿易戰造成中國的景氣放緩，日趨嚴格的廢氣排放標準，更使得當地的汽車銷售雪上加霜。

在中國政府新能源車的積分政策下，許多汽車製造商實施減產，以避免因積分沒有達標而造成無法銷售的窘境。

汽車業對中國車市持悲觀看法、紛調降生產目標。(圖片：AFP)

汽車零件大廠 Aptiv(APTV-US) 的執行長 Kevin Clark，在 31 日時表示「這是個不透明的狀況」。為因應中國的生產減少，在當地進行了人員精簡。Aptiv 預測，今年中國第 3 季生產將減少 15%，全年則將減少 13%。另外為降低生產成本，也將生產據點由中國轉往南韓。

Garrett Motion(GTX-US) 的執行長 Olivier Rabiller，在 30 日時表示「我們在看法上，較業界還稍微悲觀」。該公司將中國全年的生產預測，由原先的負 8% 下修到負 10%。

Gentex(GNTX-US) 的執行長 Steven Downing 在 19 日時表示，慶幸該公司第 2 季的生產計劃較 IHS 的預測來的保守。並表示在年度後半，也將維持同樣的方針。

BorgWarner(BWA-US) 在 25 日，預測今年中國的生產將減少 10~14%。

Visteon(VC-US) 的執行長 Sachin Lawande，在 25 日表示該公司將年度生產預測由負 4% 下修到負 10%。

Lear(LEA-US) 在 26 日表示，在公司展望的組中點，假設中國業界生產將下滑 20% 以上。

而隨著美中貿易戰的升溫，汽車零件製造廠們也可能更進一步的修正生產計畫。