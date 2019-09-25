接盤美股先想想：美企內部人正狂拋持股 創20年來最大量

談到股票的「公允價值」，通常公司內部人肯定是最了解的一群人，也因此，當股價的「公允價值」高過了他們心中的那把尺，我們就可能看到公司內部人毫不留戀地拋售持股，而這種情況正對當前的美股帶來一些問題。

《Zerohedge》報導，根據調研機構 Smart Insider 的研究顯示，目前美股處於網路泡沫年代以來超買最高的時期，同時，美股公司高層正用 20 年來最快速度甩脫手中持股，因為擔心這波牛市即將走到盡頭。

據 Smart Insider 統計，美股企業執行長、財務長、董事會成員，以及創投和其他早期投資人等等，這些最了解公司營運真實狀況的「內部人士」，到今年九月中旬，總共已經拋售 190 億美元的自家公司股票，以此推算，2019 全年的拋售額可能來到 260 億美元。

美股高層正用 20 年來最快速度甩脫手中持股 圖片：Smart Insider

雖然這還比不上 2000 年網路泡沫時，內部人士瘋狂拋售了 370 億美元的自家股票，但也超過 2017 年的 250 億美元紀錄。

之所以要關注內部人士動向，因為這是衡量企業高層對自家公司信心的簡單指標，也是了解股票估值的方式之一，內部人士拋股規模突然衝高，很可能表示內部人也認為股價高到值得出脫。

Fed 降息暗示經濟已走到末梢？

有市場觀察人士認為，聯準會 (Fed) 當前持續推出寬鬆政策，對美國企業來說，很可能正是獲利愈來愈薄的信號，如果你是管理階層，你知道高利潤榮景即將過去，那為何不賣掉股票賺一筆呢？

內線人士也不是只會賣股。去年 12 月美股處於谷底時，內部人也曾經轉向買進，只不過，此後美股就一路上漲，由於全球央行轉鴿、降息、擴大直接注入流動性，S&P 500 指數漲了近 20%，而與此同時，內線人士賣股潮也大爆發。

內部人大賣股，誰接走了？

內部人大賣股，那麼到底是誰接盤美股？答案頗令人驚訝，接手的反而是公司自己。

據投資銀行美銀美林 (BofA) 數據顯示，雖然目前通常是美股公司實施庫藏股的淡季，不過，由科技股帶動的股票回購，現在仍然十分強勁。

美股公司仍在大買庫藏股 圖片：Bofa

美銀美林指出，2018 年庫藏股規模已經創下紀錄，但今年至今累計庫藏股，已經比去年多了 20% 以上，在這樣的趨勢下，2019 年可能又會是庫藏股創新高紀錄的一年。