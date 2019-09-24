9月債市不樂觀？歐洲最大基金經理人：重回債市時間還未到

相較於這個月稍早的急劇下挫，全球債市現在回到了相對穩定的水準，但歐洲最大規模基金的經理人卻認為，現在還不到重回債市的時候。

《彭博社》報導，總部設於巴黎、管理 1.5 兆歐元資金的資產管理公司 Amundi Asset Management，已經降低長天期美債的曝險。

該公司投資長 Pascal Blanque 表示，市場定價早已過度反映貨幣寬鬆政策。

Blanque 對媒體表示，觀察近三個月的債券價格走勢，該公司認為，市場對央行是過度期待的；而他解讀，到今年底為止，全球債券波動性將會加大、短期對風險資產的支撐則會降低。

追蹤全球投資級債券的彭博巴克萊全球綜合債券指數，自 8 月底以來下跌了 1%，而 9 月表現並不樂觀，有可能會是去年 10 月以來表現最差的月份。

Blanque 也分析，過去一年來的寬鬆政策，有望在第 4 季為經濟重新注入動能，而這將形成債券投資的風險。

那麼在多國債市負利率環境下，投資人該如何選擇？

Blanque 建議，新興市場可能會是投資亮點，他偏好巴西、墨西哥、俄羅斯、巴林、塞爾維亞、印尼等市場的美元計價債券，這些市場對貿易戰風波較能免疫，而且由於財務信評度的關係，在某些情況下反而更具吸引力。

Blanque 並認為，未來的市場變數更多。經濟能否擺脫衰退、各國央行是否會繼續寬鬆都還未知，在不同情況下，投資需要更審慎以對。

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