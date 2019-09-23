BIS：負利率債券過多 已來到「令人不安」的水準

國際清算銀行 (BIS) 在最新的季度報告中警告，愈來愈多負殖利率的債券，已經達到「令人不安」的水準。

以負利率交易的債券總額，推估已達到創紀錄的逾 17 兆美元。BIS 資深分析師指出，這相當於全球 GDP 的 20% 左右，並讓市場來到即使在 10 年前金融危機最嚴重時，都不可能達到的水準。

BIS 貨幣和經濟部門主管 Claudio Borio 說：「當不可思議的事情成為常態時，就隱約令人不安了。」

大多數的日本和瑞士公債，殖利率都已達到負值，德國與荷蘭長達 25 年時間，都存在負殖利率債券，就連經濟狀況並不穩定的義大利，其中、短期債券殖利率也來到負值。

此外，全球主要央行持續降息，市場也已認識到，原本子彈就有限的全球央行，幾乎已經耗盡了僅存的彈藥。

今年早些時候，BIS 也提出警告，呼籲政策決定者利率決策宜更謹慎，但並未阻止全球央行因應美中貿易局勢惡化，而引發的降息潮。

Borio 過去就一直主張更嚴格的貨幣政策，他在去年的報告中指出，央行負擔了過多的工作，造成現在手上已幾乎沒有工具，可應付潛在的金融危機。

在季度報告中，BIS 還研究了今年讓市場不安的另一個因素—美債及其他債券殖利率倒掛的現象。以歷史經驗來看，這通常預示著經濟衰退的前兆。

BIS 指出，當前債券「長期溢價」極低，使情況變得複雜。進一步研究其他傳統的衰退指標後，各個指標對經濟衰退所指出的信號並不一致。