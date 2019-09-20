讓殖利率曲線變陡說做就做 日本央行削減購債規模500億日圓

鉅亨網編譯陳世傑 2019年9月20號15點40分

日本央行周四宣布維持利率不變，並表示不會允許殖利率水準長期走低，周五常規操作中，削減購買債券規模 500 億日圓 (約 4.63 億美元)，為 2016 年祭出「控制殖利率曲線」以來，首次同時減少三個期別公債的購買量。

日本周五常規操作中，削減 5-10 年期日本公債購買規模，從前次的 4000 億日圓減少到 3800 億日圓；10-25 年期公債購買量從 1400 日圓減至 1200 億日圓；25 年至 40 年期公債購買量從 400 億日圓減至 300 億日圓。

日本 20 年期公債殖利率跌到 0.176% 附近，低利率衝擊儲蓄。(來源：Bloomberg)

全球債市反彈後，低利率時代來臨，日本 10 年期債券殖利率觸及其目標範圍下限邊緣，9 月初並來到 0.295%，逼近歷史新低 0.3%，使得日本央行加強力道對抗低利率。

日本 10 年期公債殖利率日線圖。(來源：Investing 網站)

日本央行周四宣布維持利率不變，行長黑田東彥並表示，央行不會允許殖利率長期下跌，且預告殖利率曲線可能出現陡峭走勢。

超長期債券殖利率下滑正威脅著日本的儲蓄率，也使得黑田東彥採取更積極行動，周四才就 10 年期和超長期殖利率發表評論，隔天就縮減債券購買量。野村證券高級利率策略師 Takenobu Nakashima 表示，此舉雖出乎市場意料之外，但也顯示日本央行早已準備好採取行動。

日本央行削減購債的操作後，10 年期殖利率一度上漲 2 個基點，來到 - 0.205％，接近日本央行的目標區間 0.2% 到 - 0.2%。

由於美國聯準會和歐洲央行在全球經濟放緩的情況下推動經濟成長，日本央行本周決議維持利率不變，但目前看來，日本 10 月採取寬鬆政策的可能性更加提高。