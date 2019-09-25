全球大吹降息風 債券投資正逢時 可選這兩大組合

繼新興國家央行紛紛釋出降息政策後，9 月以來，陸續有中國人行宣布降準、歐洲央行宣布自 2016 年以來的首次降息，以及 FED 如市場預期降息一碼。全球大吹降息風，加上中美貿易關係詭譎多變、市場風險層出不窮，風險性資產波動相對大增，鉅亨買基金建議，債券投資正是時候，投資人於資產配置中納入多元收益及高評級債券組合，可為投資組合提供較佳的防護。

中美貿易戰開打一年多，對全球經濟成長的影響開始擴大。IMF(國際貨幣基金) 最新預測，2020 年全球經濟成長率恐將減少 0.8%，較前次預測的 0.5% 來得大。而根據 EPFR 統計的全球資金流向資料 (截至 9 月 18 日止) 顯示，資金連續 37 週流入債券市場，其中投資等級債券基金為連續 35 週淨流入。

鉅亨買基金認為，全球經濟成長趨緩已難避免，在各國央行陸續吹出降息號角之際，債券市場成為資金避風港，由於債券波動相對低，並擁有穩定收息的特性，適時將債券基金納入投資組合，能為投組下檔風險提供更多防護。

鉅亨買基金表示，雖然 FED 利率點陣圖顯示今明兩年可能不再降息，加上美國 9 月製造業 PMI 數據表現強勁，美國經濟表現仍領先全球，不過因中美貿易關性不確定性仍在，對全球經濟成長還是會造成壓力。因應目前國際情勢變化多端，建議投資人不妨在資產配置中納入多元收益及高評級債券組合，保護投資組合下檔風險之餘，亦不會錯失市場上漲的機會。

鉅亨買基金日前搶得先機，成為目前國內唯一一家上架 PIMCO 系列基金的基金平台。PIMCO 是全球知名的固定收益資產管理公司，此次達 38 檔 PIMCO 債券基金於鉅亨買基金平台上架，讓該基金平台的投資選項更多元化，而其中的 PIMCO 多元收益債券基金 - E 級類別累積股份，目前由鉅亨買基金獨家銷售。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，由於 PIMCO 債券基金的表現受到市場肯定，相當受到投資人的青睞，現在透過鉅亨買基金平台申購 PIMCO 全系列債券基金最優惠，可以享有單筆及定期定額零手續費。由於投資環境正在改變，投資風險日益升高，不妨趁此優惠，適時進場布局債券基金，投資前置成本降低，更有利於提升投資報酬的表現。

鉅亨買基金目前正推出「領息聚樂部」－全平台月配息基金單筆申購零手續費專案，優惠期間至今年 12 月 31 日止。為了歡慶 PIMCO 首次於基金平台上架，活動期間內新申購 PIMCO 全系列債券基金，無論是單筆或是定期定額申購，亦享有零手續費的優惠。