財政部三管齊下 防堵有心人透過稅務犯罪洗錢

立法院財委會明 (25) 日將就「鉅額現金提領、遺失查察等通報等處理方式」邀請財政部、金管會與法務部與洗防辦公室等相關部會進行專案報告，根據財政部剛出爐的報告，將從金融情資、稅捐逃漏態樣分析與跨部會聯繫等三面向著手，防堵有心人透過稅務犯罪進行洗錢等行為。

民進黨立委陳明文日前利用行李箱裝置 300 萬現鈔搭乘高鐵，並遺失在高鐵列車上引發社會譁然，財委會明日將該事件安排財金相關部會就鉅額款項遺失、提領等進行專案報告。

財政部表示，根據洗錢防制法規定，金額達 50 萬元的通貨交易且有洗錢等疑慮的可疑交易，金融機構應向法務部調查局申報，財政部各地區國稅局在接獲個案情資後，依職權審慎調查課稅事實，並將查核結果以密件函復法務部調查。

第二則是分析稅捐逃漏態樣，財政部指出，為了解我國稅捐逃漏情形，已於去年完成「我國稅捐逃漏態樣分析報告」，歸納出稅捐逃漏按課稅以主體區分，以營利法人逃漏較多，營利法人中又以有限公司逃漏較多，以稅目別區分又以營業稅逃漏金額最多，其次為綜合所得稅。

財政部表示，實務上常見逃漏手法包括利用人頭戶並透過以多樣化現金交易、利用假交易或造假的方式移動資產、虛列負債、漏開發票及無交易事實虛開發票等方式。

舉例來說，包括設立國外紙上公司開立憑證請款藉以付款至國外，或以投資國外有價證券及購置國外不動產名義匯款出境，也常見公司負責人為隱匿營業收入或其他規避納稅義務利用本人或親友名義開設人頭帳戶逃稅。

財政部表示，為防堵洗錢犯罪，財政部將強化跨機關通報聯繫機制，以降低稅捐逃漏及稅務犯罪發生，確保國家稅收，財政部近年來致力於精進各類稅務犯罪 之查核技術，以維護租稅公平。

根據統計，財政部每年查獲逃漏稅件數約 3 萬餘件，補稅金額約 50~70 餘億元，上開逃漏稅案件倘涉及稅捐稽徵法第 41 條及第 42 條以詐術逃漏稅捐罪及侵占稅捐罪、第 43 條第 1 項及第 2 項教唆或幫助以詐術逃漏稅捐罪者，均依規定將查得事證依法移 送檢察機關偵辦刑事責任。