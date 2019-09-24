倒閉也免驚 純網銀加入存保存款有保險 初年保費費率萬分之8

將來銀行、樂天國際商銀、LINE Bank 三家純網銀今 (24) 日與中央存保開會，也像傳統銀行一樣，三家純網銀都加入存款保險，倘若純網銀經營不善，存款人的存款也有保障，純網銀加入中央存保的初年度保費費率為萬分之 8。

為了讓純網銀在科技創新中兼顧風險控管，金管會在純網銀的七大監理面向中，也要求純網銀要比照傳統銀行的模式，向中央存款保險公司申請參加存款保險。

所謂存款保險是由吸收存款的金融機構向中央存保公司投保並繳付保險費的一種政策性保險。如果如果有銀行經營不善面臨倒閉，中央存保公司將在最高保額新臺幣 300 萬元內，依法賠付存款人，以保障存款人權益並維護金融安定。

目前包括 37 家本國銀行，28 家外商銀行，以及信用合作社和農漁會，總計 399 家金融機構加入存保，三家純網銀加入後，加入存保的金融機構將增加為 402 家。

參加存款保險對象有四大類，分別為：銀行、中華郵政公司、信用合作社以及農業金融機構，四類金融機構的初年度保費費率分別採取不同的差別費率。

純網銀被歸為銀行類，和一般實體銀行一樣，保險費率為萬分之 5、6、8、11 和 15，五個等級；據了解，純網銀首年度保險費率為萬分之 8，也就是每收到存款 1 萬元，需繳納保費 8 元。一年之後，再根據考核積分決定差別費率，如果分數到達標準，費率可以下調。