〈隆達展望〉Micro LED動能加溫 2020年應用陸續發酵

LED 廠隆達 (3698-TW) 董事長蘇峯正今 (29) 日表示，在 Fine Pitch Display (微密電視牆顯示屏) 需求帶動下，Micro LED 應用將持續發酵，預計最快 2020 年相關產品就可望問世。

過去 LED 應用於顯示屏時，晶粒間距較大，隨著各廠對解析度要求增加，擁有小尺寸、高亮度優勢的 micro LED 技術，成為產業關注焦點。蘇峯正表示，雖然目前仍在研發階段，但預計最快明年，終端客戶就可望陸續量產相關產品。

至於投入 Mini LED 應用，是否造成資本支出因此增加，蘇峯正指出，新品研發對新設備需求有限，大型面板使用的 Smt (表面黏著技術)、die attach (前段封裝) 技術，既有設備都能達成，惟晶粒測試與挑選技術，仍需設備投入，但投資額不大。

針對 Mini LED 背光技術推進，蘇峯正指出，Mini LED 背光板設計進展至第三代，早期背光版因光源與驅動迴路分離，使顯示器側面較厚，第二代趨向整合設計改良，由前端光源照射，驅動迴路則安裝於背光板後方，新一代將採用更好的反射材料，達到真正的一體化和輕薄，在明暗對比度上也會有較佳表現，將可應用於電視、筆電、電競等產品。