現代偕Aptiv組合資企業 投16億美元開發自駕車技術

全球汽車製造商與零件供應商結盟開發自駕技術已成趨勢，南韓現代汽車 (Hyundai) 宣布與零件大廠 Aptiv(APTV-US) 合作，投入 16 億美元資金創建合資企業，搶攻自駕車市場版圖。

現代聯合 Aptiv 發布共同聲明，表示旗下子公司起亞 (Kia) 汽車、零件公司現代摩比斯將共同投入 16 億美元資金，以及投入 4 億美元於研發及資源發展，合資企業初步估值為 40 億美元。

上述聲明指出，Aptiv 將擁有合資企業 50% 股權，並將投入自動駕駛技術與相關知識產權，幫助合資企業擴展自動駕駛解決方案。

執行長 Kevin Clark 昨 (23) 日受訪表示，將自 2020 年起測試自動駕駛系統，預計 2022 年能為自動駕駛營運商製造機器人，但強調目前不會參與合資企業的共乘、數據提供以及網路服務等任何業務。

Clark 表示，雙方合作意在發展乘用車自駕技術，不過現代汽車副會長鄭義宣認為擴大發展目標勢在必行，能幫助現代加速其他如長程卡車等商用車自動化，並針對歐亞、美國進行測試開發，目標在 2024 年實現自駕車商業化。

汽車製造商與供應商的結盟，多半為了分擔龐大的財務及技術負擔。德意志銀行 (Deutsche Bank) 於報告中表示，目前現代汽車的資金投入，仍足夠支應 Aptiv 的短期資金需求，但對於結盟是否能防範其他製造商，提出更加優惠合作方案，向 Aptiv 爭取自駕系統表示質疑。

2017 年，Aptiv 自 Delphi Technologies(DLPH-US) 分拆出來，朝向新型車用技術發展，以實現自動駕駛與車輛電動化為目標，是新型汽車技術應用的領導者。除了現代汽車外，目前 Aptiv 主要客戶包含通用汽車 (GM)、大眾汽車 (Volkswagen) 以及菲亞特 (Fiat)。