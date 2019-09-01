〈觀察〉Mini LED終端應用明年放量 LED廠營運可望優今年

Mini LED 終端應用已於去年第 4 季開始問世，但由於成本較高，應用普遍以高階機種為主，不過，隨著 Mini LED 應用上的成本與技術瓶頸，陸續有所突破，明年起終端應用可望明顯放量，而晶電 (2448-TW)、隆達 (3698-TW) 等 LED 廠，在 Mini LED 出貨貢獻下，明年營運表現可望優於今年。

Micro LED 被視為可能顛覆產業的新一代顯示技術，但目前在關鍵技術與設備上還未取得突破，被視為過渡性產品、技術難度相對較低的 Mini LED 成為當紅炸子雞。Mini LED 是指 LED 晶粒尺寸約在 100 微米以上的 LED，介於傳統 LED 與 Micro LED 之間，是傳統 LED 背光基礎的改良版本。

Mini LED 具有異型切割特性，搭配軟性基板也可達成高曲面背光，HDR 分區更精細，厚度也與 OLED 相近。從應用面來看，一般的 LED 晶片以照明與顯示器背光模組為主，Mini LED 應用則是以 HDR 與異型顯示器等背光應用為主，終端應用產品包括手機、電視、車用面板與電競用筆電等。

從台廠進度來看，晶電 400 微米 Mini LED RGB 顯示屏封裝去年第 3 季開始量產，Mini LED 背光產品則在去年下半年量產，不過，由於成本較高，初期出貨仍以 27 吋電競顯示螢幕與 100 多吋的大型顯示螢幕等高階機種為主。隆達則是去年底已有 65 吋電視、高階筆電、電競螢幕等終端產品陸續量產，貢獻營收。

晶電今年 Mini LED 已有包括穿戴式裝置、電視、車用等應用嘗試導入，由於看好供應鏈導入已近成熟，預期相關背光應用終端產品將於第 4 季問世，而 Mini LED RGB 顯示屏客戶也可望於明年第 1 季量產，下半年終端應用可望放量，由於 Mini LED 單價高，若稼動率同步拉升，可望帶動晶電明年營運優於今年。

而隆達除 Mini LED 外，也積極耕耘 3D 感測應用的 VCSEL、IR LED 等光電半導體元件，今年包括 Mini LED 背光、RGB 顯示器，及光電半導體元件等新事業，營收占比估可達 1 至 2 成，明年在終端應用陸續放量之下，新事業營收占比可望拉升至 2 成以上。在走出 LED 殺價競爭的紅海下，營運預期也將較今年攀揚。