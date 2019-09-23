鬼月忌諱購屋習俗發酵 8月5大銀行新承做房貸創今年次低

台灣央行今 (23) 日公布 8 月 5 大銀行新承做購屋貸款僅 383.86 億元，較上月一口氣下滑 253.23 億元，是今年以來單月次低，僅高於 2 月農曆年，反映國人避免農曆 7 月購屋的習俗，而房貸利率則略上升至 1.624%，較上月微幅上揚 0.005 個百分點，差異不大。

央行官員表示，除鬼月季節性因素影響，7 月時還有較多整批分戶貸款，拉高比較基期。

觀察 8 月六都建物買賣移轉棟數，月減幅分別在 19-29% 左右，合計月減約 24%，房仲業者永慶房屋說明，今年 8 月剛好與民俗月完全重疊，不少買賣雙方都會因忌諱而刻意提早或延後登記，以避免於民俗月登記交屋，使 8 月買賣移轉棟數下滑。

但若就前 8 月來看，六都建物買賣移轉棟數仍為正成長，年增 7.8%，顯示房市溫和復甦中。

另外，央行統計 8 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.440%，較上月的 1.459% 下降 0.019 個百分點，主要因週轉金和資本支出貸款利率下降所致。

央行也說明，8 月五大銀行未承做國庫借款，使不含國庫借款的五大銀行新承做放款加權平均利率同為 1.440%，較上月下降 0.035 個百分點。