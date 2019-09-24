〈房產〉北市店面熱門交易行政區 中山區62件遙遙領先

房仲業者最新調查結果顯示，全台有 68% 的受訪者有意願投資房地產收租，其中有 31% 的消費者偏好投資店面型產品，依實價登錄資料顯示，台北市成交件數最多的行政區為中山區，其次為大安區，第三名則為內湖區。

永慶房屋根據實價登錄資料統計去年 8 月至 2019 年 7 月店面成交件數，台北市成交件數最多的行政區為中山區 62 件，其次為大安區 41 件，第三名則為內湖區 37 件。另統計店面成交的坪數占比，台北市以 20-40 坪的店面為最多的物件，占整體成交的比例為 50.3%，其次則為 20 坪以下的店面，占比為 27.4%，而 40 至 60 坪的物件占比則為 13.5%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑指出，台北市店面的單價相對較高，且現今對於大坪數店面的需求較少，中小坪數的物件較容易出租，因此投資置產的族群，主要會選擇坪數 40 坪以下的物件作為投資標的。

近一年台北市店面成交件數排名第一的中山區，以 62 件成交件數領先其他行政區。謝志傑表示，依據財政部財稅資訊中心統計資料顯示，台北市消費熱度最高的行政區便是中山區，其中中山南西商圈、林森條通商圈、美麗華商圈、南京松江商圈、微風廣場商圈及晴光商圈皆是具有高度的消費力的商圈，在消費熱度的影響下，商圈周遭的店面交易熱度也隨之攀高，尤以林森條通商圈的店面交易最為熱門。

台北市店面成交件數排名第二的為大安區，成交件數 41 件。謝志傑指出，大安區為台北市的蛋黃地帶，東區商圈、師大商圈、公館商圈及永康商圈等皆坐落於此，而大安區內主要以信義路沿線以及東區商圈為主要的店面交易熱區。此外，由於大安區的店租單價較高，一般商家也較難支撐大坪數的店面，故 20 坪以下的小坪數店面交易較為熱絡。

台北市店面成交件數排名第三的行政區則為內湖區，成交件數 37 件。謝志傑說，內湖區為排行前三名中唯一的蛋白區，該區店面交易熱區主要位於日湖商圈以及東湖商圈，皆為內湖較早期發展的商圈。而日湖商圈及東湖商圈發展的支撐主要來自於當地的居民以及內科的就業人口，因此店面坪數以 20-40 坪為大宗，占了將近 6 成的比例。

永慶房屋指出，店面產品具有資產保值性以及收租效益，是低利環境下良好的投資標的，不過，店面單價較高，投資店面初期投入成本也相對龐大，因此，區位的選擇就顯得相當重要，以店面而言，是屬於長期投資置產的產品。