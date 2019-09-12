〈房產〉市場買氣復甦 雙北928檔期房市推案量 突破1000億元大關

市調機構統計，2019 年北台灣房市 928 檔期預計推案量，將達 1536 億元，較去年大增 470.53 億元，年增 44.16%，可望創 2014 年以來、近 6 年同檔期推案量最高峰，雙北市新推案量則突破 1000 億元大關，主要今年來買氣持續復甦，以及建照核發延遲的情況改善，

市場買氣增溫主因，住展企研室經理何世昌也指出，由於此次總統大選打房議題偏淡，外在環境利多激勵建商推案信心，大選前的壓軸檔期因此出現罕見的推案潮。

據調查，今年 928 檔期北台灣各縣市推案仍以新北市推案動能最強，預估可達 704.5 億元，其次是桃園約 301.5 億元，北市則以 298 億元居第三，新竹地則約有 202 億元案量釋出。至於基隆與宜蘭，依序約為 12.5 億元、17.2 億元。

台北市 928 檔以小宅為主流，70 坪以上大坪數僅占總案量 2 成多。有趣的是，大台北 928 檔期推案，出現建商產品定位大風吹的情況。過去幾年推出不少小宅的宏普建設 (2536-TW)，新案「宏普頤和」反而轉向擁抱大坪數市場。但過去在豪宅市場占有一席之地的東騰建設，新推案「東騰元町」卻走小宅路線。

類似狀況也發生在新北市。近幾年大多推中、小坪數產的馥華建設，板橋新案「馥華艾美」走豪宅路線，最大坪數放大至 110-130 坪。以往重心放在北市豪宅的首泰建設，中和新案「首泰天喜」卻轉攻小宅族群。

雖然新北市 928 檔預估推案量逼近 700 億元，為此台灣推案量最高的區域，但推案集中於板橋、新莊、汐止等地。其中，板橋案量逼近 200 億元、新莊約 150 億元、汐止近 100 億元，這三區案量就接近 450 億元，占新北市總量逾 6 成。

桃園市 928 檔期推案則集中在龜山、桃園等區，尤以龜山高達約 150 億元居冠。龜山今年推案大爆量，從年初到現在一直湧現大量供給，光是 A7 重劃區就有「合遠友文化」、「華悅城」、「樂田田」、「君邑丘比特」、「昭揚君峰」等建案陸續登場。龜山 A7 重劃區親民的 2 字頭房價，今年來成交活絡，建商推案信心因此居高不下。

桃園另一個看點，則是新興的小檜溪重劃區第一件建案「檜樂集」即將開賣。小檜溪重劃區整合重劃，費時近 30 年終於完成，將是繼經國、中路之後，桃園另一個焦點重劃區。

何世昌分析，雖然今年上半年北台灣豪宅市場推案清淡，但 928 檔期豪宅明顯升溫，如台北市「昇陽國際」與「宏普頤和」、新北市「馥華艾美」、以及桃園「麗晶花園廣場」，顯示業者看好後市，逐漸把重心轉向豪宅市場了。

何世昌認為，928 檔期推出的新建案，強銷期肯定會與總統大選強碰，去年九合一大選業者多選擇避開，實際推案量呈現衰退，但此次卻決定正面迎敵，意味著建商信心更強、同時也評估大選影響房市買氣有限，才敢作出如此大膽的決定。至於建商賭這麼大，究竟是贏是輸，只要看第 4 季買氣好壞就會知道答案。

資料來源：住展