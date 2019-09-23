影／淡海造鎮案「江南大宅」 打造幸福微型城市

有別於中小型的大樓新建案，淡海新市鎮造鎮案「台北灣江南大宅」不僅享有山、海、河景致，地段上兼具公園、學區、捷運以及商業區等優勢；並在近 8800 坪基地上、留設 5000 坪綠地設施，打造江南水岸庭園，並導入多項人文公設，堪稱淡海新市鎮「幸福微型城市」代表作。

淡海新市鎮最大的優勢，房價仍屬於年輕人買得起的階段，「江南大宅」距離 350 米至捷運輕軌濱海沙崙站，走路 5 分鐘、至美麗新影城、家樂福車程 5 分鐘；沙崙站周邊 700 米公園、學校機關密集度最高，未來又是綠山、藍海線交會站，近商業區開發效益，一如台北市忠孝復興站，未來發展性佳，有增值題材。

現場人員分析，「江南大宅」與周邊的中小型社區最大的不同，是透過「微型城市」概念，把每一個棟別大樓的資源、分享出來，每一棟的 30％共享出來給予住戶，規劃出泳池、室內籃球場、撞球室、健身房、KTV 等非常豐富的設施項目，加上大型社區的物管人員多，更能提供多元服務。加上社區管理基金盈餘較為充裕，未來更可以委外尋找幼教、托幼教師，不只修繕便利，包括園藝、植栽更為維護，基地規模讓出的棟距、自然景觀規劃都更有餘韻，更能打造四季自然生態引入社區。

目前單價每坪 25 至 30 萬元，屬於中上階段。主力 25 至 38 坪、2 至 3 房，含平面車位主力總價帶 750 至 1100 萬元，大 3 房 42 至 45 坪、總價 1350 至 1400 萬元。

產品特色部分，2 房採雙衛浴、主臥衛浴配置有浴缸，各戶面寬至少 3.2 米以上，可擺放大型 l 沙發組、60 吋電視螢幕。大 3 房均屬邊間、戶戶邊間，衛浴八角窗邊間，採光佳。戶戶棟距 20 米以上。

大基地、純住宅，不一樣的 2-3 房；改變您對生活的想像、也改變您對假期的期待，移居江南大宅，不用再出國！這裡就是渡假的天堂。



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