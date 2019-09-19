〈央行理監事會議〉重申不鬆綁豪宅信用管制 建議租稅+審慎措施雙管齊下穩健房市

中央銀行今 (19) 日召開第 3 季理監事會議，對於房地產議題，央行總裁楊金龍強調，不會放寬豪宅信用管制，對於穩健房市則建議，可從審慎措施與租稅政策雙管齊下效果最好。

中央銀行今天舉行第 3 季理監事會議，會中有理事關切房市穩健議題，並主張房地產問題不能只有央行關注，應該結合相關部會一起從需求、供給與制度等三面向進行討論。

楊金龍表示，央行的立場主要是關心房市對於金融穩定的影響，與資源分配是否合理、沒有被扭曲，其他部會例如內政部則屬於統籌機構，負責住宅政策。

會中有媒體提問，信義計畫區的陶朱隱園豪宅，推算每坪單價超過 600 萬元，央行對於此事的看法為何？楊金龍聽聞後表情顯得相當驚訝，直呼「每坪 600 萬有可能嗎？」

但楊金龍也坦言，先前有聽同事提及陶朱隱園的單坪售價，但他當時第一反應是抱持懷疑態度，也因此沒有探討此事對於房地產市場的影響。

楊金龍重申，央行目前不打算放寬豪宅信用貸款管制，至於近期市場熱議的囤房稅，他表示，囤房稅非央行主政權責範圍，應該由財政部與地方政府共同研商，但他強調，對於穩健房市，租稅工具會比利率來的好，而審慎措施又比租稅來得好，而最理想的情況是，透過租稅與審慎措施兩者相輔相成效果最好。