川普又變臉 10900關再玩豬羊變色？

美國總統川普趁美股「四巫日」，對美中貿易戰談判又出聲變臉，美股應聲回檔，而目前多頭紮營在 10900 點關卡的台股，也要陪玩豬羊變色? 台股能否不甩美股再登高，高檔電子族群將扮演關鍵角色。關鍵點位為 10844、10877 與 10906 點。

多方攻勢能否延續，或進入回檔，今日的關鍵價位為 10906 點，如能站穩 10906 點之上，無礙多方攻勢，將可續往 10927、10944 推進，而要闖 11000 點關卡，10977 為最重要的灘頭堡。但如今日未能守住 10906 點，台股恐進入回檔，下方 10877 與 10844 點為回檔幅度指標，如棄守 10844 點，回檔震盪幅度恐將擴大。

台股本波內外資法人齊心合作，大買高價股與電子權值股，讓指數在 10900 關卡紮營，蘋果新機開賣，蘋果股價未上漲慶賀，台股蘋概股今日能否隨 iPhone 11 銷售開紅盤，尤其是電子三王，能否穩住，最好能再往上登高，才可望推升指數更上層樓。但如高檔高價電子出現獲利調節賣壓，則需留意資金是否轉進傳產，或其他低位階、低價電子，如類股間也出現「豬羊變色」，台股順勢進行位階調整，指數維持在高檔盤整，對闖關 11000 點，並非壞事。

另外，時序進入 9 月下旬，第三季法人作帳結帳，以及集團作帳進入倒數，投資人也需提防法人大幅認養股，提前出現結帳賣壓，短線漲幅已大、法人持股水位明顯較高的個股，投資人搶進需謹慎，以免遭到短套。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)