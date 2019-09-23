〈金管會立院備詢〉私菸案再現相關銀行 吳宗憲預繳款從台銀匯出670萬元

總統專機違法夾帶私菸，除了一直被點名的刷卡銀行玉山銀行，今 (23) 日再現相關銀行，金管會主委顧立雄今天於立法院答詢時表示，國安人員吳宗憲的刷卡預繳款項，是從台銀的南門分行及營業部匯款到玉山銀行，總共 670 萬元。

國安局人員涉嫌違法走私菸品，調查局獲報，7 月 22 日與海關在桃園機場查獲 196 箱共 9800 條走私菸品。台北地檢署 8 月 23 日偵查終結，依貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪，起訴國安局少校吳宗憲等 13 人。

其中，國安人員吳宗憲先以先把錢匯入信用卡的「預繳」方式，刷卡超過新台幣 600 萬元購入私菸，國民黨立委費鴻泰質詢時關切，吳宗憲的預繳款項從哪裡匯出？一口氣匯這麼多錢，是否符合洗錢防制？

顧立雄表示，玉山銀行的刷卡預繳款項是從台灣銀行的南門分行、營業部匯到玉山銀行，一共匯款新台幣 670 萬元，據金管會了解，台銀都有依洗錢防制法規定辦理。

立委江永昌也質詢，買私菸的錢是用玉山刷卡，錢是從台銀 2 個帳戶匯出，台銀帳戶是原有帳戶還是新開帳戶？因為如果是在台銀原有的帳戶，和該帳戶是專門用來購買私菸才新開的帳戶，這兩者存有差異性。

顧立雄對此回應，這次匯款分成 3 筆，分別從台銀南門分行和營業部匯出，至於是否有新開帳戶仍要再查一下。