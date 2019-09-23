調研機構：首賣日排隊潮預示 新款iPhone銷售強勁

調研機構 Loup Ventures 近期進行了一項研究，顯示蘋果 (AAPL-US) 剛發布的 2019 年 iPhone 機型在銷售成績上有一個良好的開始。

今年，蘋果在相機功能上主打三鏡頭配置。iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 版本上都添加了新的超廣角相機，並引進夜間模式。

使用者可以在弱光條件下拍攝照片，並借助 AI 的深度融合 (Deep Fusion) 輔助成像，使照片更清晰，雜訊更少。

iPhone 11 的電池可提供相較 iPhone XR 長一小時的續航時間，進而提升了電池壽命。

iPhone 11 Pro 的續航時間也比 iPhone XS 長四小時，而 iPhone 11 Pro Max 的電池續航時間更比 iPhone XS Max 長五小時。

iPhone 11 可以浸入水下 6 英尺半的深度達 30 分鐘，但 iPhone 11 Pro 則可以浸入 13 英尺的深度。

在研究報告中，Loup Ventures 觀察到首賣日的人龍比預期的還要長，並持續了一整天。

該研究指出，剛剛重新開業，位於紐約第五大道上的蘋果商店的人龍比去年推出 iPhone XS 系列和 iPhone XR 時成長 89%。

iPhone 歷年發布日人龍統計 (樸片: loupventures)

Loup Ventures 還對另外的五家商店進行數量統計，發現比 2018 年發布日人龍成長 20%。

Loup Ventures 的研究表明，首賣日的人龍多寡通常可以預測 iPhone 銷售週期的強勁程度。

根據報告，人潮中有 82% 的人選擇購買價格較高的手機。進一步分析，購買 iPhone 11 Pro 的消費者中有 54% 購買了頂級的 iPhone 11 Pro Max。較去年購買大螢幕 iPhone XS Max 的 70% 為低。

就內存分析，只有 13% 的人購買了內存最大的 iPhone。 34% 的人購買了基本內存為 64GB 的新 iPhone，而大多數人選擇中間型號。

根據 Loup Ventures 的研究，週期的定調是在發布當天確定的。較長的排隊人龍和擁擠的 Apple Store 通常可以預測最新 iPhone 銷售的強勁表現。

是否意味著蘋果今年 iPhone 銷售將獲得巨額利潤

目前仍有 25% 的進口稅將於 12 月 15 日生效的問題需克服。新的 iPhone 勢必將受到影響。若蘋果決定自行承擔額外費用，便會拉低其利潤率。

但目前可知的是，蘋果的新機確實開出了一波好彩頭。也期許往後的銷售強度會持續下去，並延長整體的銷售週期。