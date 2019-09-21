分析師：股市賣壓最終也可能導致經濟衰退

市場常說經濟循環是「主人」，股市是「小狗」，無論小狗怎麼前後跑，主人才是引導方向的重點。不過 BNY Mellon 的分析師 Liz Young 提出了不同的看法。

週五 (20 日) Liz Youn 在外媒採訪中表示，股市急遽大幅的下挫，也可能造成正在放緩的景氣，最終走入衰退的最大催化劑。

Liz Young 指出，美國景氣擴張已經邁入第 11 年，有許多經濟數據開始出現警訊。若股市出現大幅下挫時，將嚴重影響投資人信心，最終成為壓垮景氣的最後一根稻草。

「現在市場其實非常脆弱，只要出現幾項負面訊息或新聞，就會讓信心產生危機，引導股市大幅修正。如果這樣的情況持續發生，避險情緒主導市場，那麼最終將引導景氣出現衰敗」Liz Young 表示。

Liz Young 強調，今年美股持續的上漲動能，來自央行的降息與總體環境支撐，公司本身並非主導因素，因此股票其實處於不穩定狀態。在財報季即將到來之時，任何風吹草動都可能導致市場情緒大轉變。

目前第二季美股企業獲利已經縮減，市場推測，第三季財報將進一步下降，恐出現三年來首見的「企業獲利衰退」。

Liz Young 推估，美國經濟可能有 30% 的機率落入衰退。景氣將承受壓力，主要因為全球經濟成長趨緩，加上企業投資因中美貿易戰威脅而萎縮。若美股想於修正後再創新高，可能得看 Fed 未來幾個月將如何行動了。

「整體市場風險偏向下行，我預期 Fed 仍將再降息一次，這樣的舉措，正是市場所需要的立足之本」Liz Young 表示。