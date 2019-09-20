川普贏了中美戰第一回合 但第二回合中國「佔了上風」

自 2018 年 3 月以來，中美貿易戰已經你來我往，互相收取關稅地打了 12 輪的戰役，隨著 10 月兩國新一輪的談判即將到來，哪一方才能贏得這場貿易戰呢？

美國總統川普對中國的主要目標，有兩個，一是削減美國對世界貿易逆差，特別是中國。第二，迫使全球生產供應鏈，轉移到中國以外的國家，以消減中國長期的經濟實力基礎。

對中國來說，過去在貿易戰裡主要採取防禦的措施，目標在於減少對數十年建立起來的供應鏈造成損害，並保持可以進入美國市場的機會。然而，因中美雙方目標的差異，未能達成貿易協議。

至今為止，可以說川普打贏了中美貿易的第 1 回合，儘管美國對世界的貿易逆差尚未縮減，但中國的生產供應鏈，已遭到破壞。

統計 2019 年前 7 個月，美國自中國進口年增率減少了 12.3%，同期間，美國對中國貿易逆差也年減了 10.3%，這與川普的目標相符合。

不過若加總全球對美國的貿易來看，在 2019 年前 7 個月的同一段時間裡，美國整體進口量增加超過 60 億美元，貿易逆差由 2018 年同期的 4945 億美元，增加到 5060 億美元，顯示貿易戰的開打，讓美國的貿易逆差並未縮小，反而更大。

香港大學亞洲全球研究所所長 Zhiwu Chen 認為，川普貿易戰背後的真正目的，可能不是想單純減少美國整體貿易赤字。迫使生產供應鏈從中國轉移到其他國家，並削減中國經濟實力，才是川普真正想要的。

以紡織產業為例，企業們越來越相信，美國的貿易政策不會有逆轉的機會。兒童服飾連鎖店 Carter’s 首席執行長就曾表示，他們認為這些關稅將會無限期的存在。

儘管 2018 年 7 月之後，美國自中國進口的商品關稅才真正開始徵收，然而，從更早之前，川普不斷的放話以及威脅，已造成中美貿易之間許多不確定性，數據也顯示，企業從中國外移到東南亞的趨勢正在加速。

香港大學亞洲政治研究主任 Heribert Dieter 認為，如果說對中國生產供應鏈的破壞，是貿易戰第 1 回合的話，那麼川普可說是大致完成了目標。不過隨著雙方進入下一階段的談判，兩國的立場，可能已經轉變。

Heribert Dieter 指出，中國不再急於達成協議，因為北京當局已瞭解到，就算未來達成任何協議，都無法扭轉供應鏈遭到破壞的事實。與此同時，川普想達成協議的動機更加積極，因川普正面臨尋求連任成功的壓力、美國商業界對川普的聯合投訴，與美國經濟出現放緩的局面。

在這樣的情況之下，Heribert Dieter 認為，接下來雙方極可能達成一項「蜻蜓點水」似的協議，中國不太可能做出特別的讓步，包括華府之前一直要求中國的結構改革以及加強監管機制等，可能都不會有太大改變。中國是否能成為中美交手第 2 回合的贏家？