彭博：貿易戰促中國製造商「錢進」泰國

美中貿易戰隨之而來的高昂關稅，逼得許多中國企業紛紛轉單遷廠，無論是較容易轉移的企業或高科技企業，相繼將生產線轉至越南、台灣等，以及日韓等地，以縮減成本，使得東南亞國家似乎漁翁得利。

《彭博社》報導，泰國如今也不落越南人後，大力推行一系列優惠，泰國政府除了祭出 50% 減稅政策，泰國地產大亨工業地產公司 WHA 也向中國買家出售更多土地，吸引中國製造業者前往泰國設廠投資。

中企遷廠至越南數量高達泰國三倍之多 (圖片: 彭博社)

野村集團 (Nomura Holdings) 就分析研究指出，近期計劃轉移生產線的中國企業，或從中國轉移越南的外國企業，數量高達泰國的三倍，不過泰國也受惠於越南的轉單遷廠效應，使得其外國直接投資淨額激增。

根據泰國投資局數據顯示，與去年同期相比，中國企業在 2019 年上半年增長了五倍，中國和香港的申請總價值約為 10 億美元，僅次於日本，日本的公司長期在泰國製造。

泰國外國直接投資中，中國直逼日本 (圖片: 彭博社)

除此之外，泰國地產大亨 WHA 也表示，預計今年和明年項中國企業銷售的土地面積將泰國本地企業土地合約一半，高於 2018 年的 12%。

WHA 董事長 David Nardone 表示，公司預計再增加 6 個工業園區用地，目前 WHA 已在泰國對外出售的工業園區高達 10 座，Nardone 指出，由於中國製造商規模對於泰國來說相當大，製造業者僅投資企業的一小部分對泰國來說就是注入無比豐厚的資金。

泰國曾經是一個技術含量較低的製造國。如今，受惠貿易戰而轉往生產鏈上游移動，擁有穩固的本地市場、物流基礎設施齊全。

根據《日經新聞》本月初報導，谷歌也在考慮部分產線移至泰國。泰國一直鼓勵外資引進，泰國政府也以 Sony (SNE-US)、Harley-Davidson (HOG-US) 和其他外資成功進駐為佐證。

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