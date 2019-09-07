市場沒那麼大！半數消費者買植物肉只是因為好奇 券商喊賣Beyond Meat 股價大跌近4%

券商 D.A. Davidson 認為，投資者可能高估了植物肉產業的潛在規模，事實上這種植物奶產業不如想像龐大，因此給予此領域最大業者 Beyond Meat (BYND-US) 股票「低於大盤」的評級（相當於賣出)，且目標價僅 130 美元，遠低於目前股價。

Beyond Meat 週五大跌 3.71% 或 5.98 美元，收 154.99 美元。

D.A. Davidson 資深研究分析師 Brian Holland 表示，「我們對整體可觸及的市場抱持謹慎態度，尤其是跟牛奶相比，頻繁購買這種植物肉的消費者可能比較少，因為與乳糖不耐症相比，非肉類食用者的人數大概只有一半，因此長期預測我們相信低於目前的市場預期。」

Beyond Meat 自從 4 月 IPO 以來，股價已經漲逾 500%，因為投資者認為這種植物肉產業含有數十億美元商機。Holland 則認為，有些公司的長期預測過高，因為美國植物肉的潛在市場恐怕比人造奶市場還小。

Holland 估計，因對牛奶過敏而選用植物奶飲用者也可能對肉類過敏，相較這類消費者而言，購買植物肉的美國消費者約有半數是出於好奇，只有一半的人是真的為了找尋替代肉品的方法。

以競爭面來說，Beyond Meat 在零售通路快速成長且有強大知名度，這一點使他們具有「決定性優勢」，但 Holland 認為，擁有更多資源的大型業者也可能覬覦市場而跨足此產業。

該券商估計到 2028 年前 Beyond Meat 就可拿下 31% 的植物肉市場。