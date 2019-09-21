紐約匯市—中美貿協一日生變！資金急抱日圓 美元漲英鎊跌 紐澳幣直直落

週五 (20 日) 早盤中美對談大有進展，然午盤局勢突然生變，雙方的部分協議似已破裂，市場避險意識抬頭，日圓兌美元急拉 0.41%，突破 108 關卡來到 107.55，創四日新高，統計本周日圓整體上漲 0.48%。美元漲幅縮減，英鎊等風險性貨幣回落，紐幣創四年新低。

USD/JPY 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

美元盤中一度揚至 98.65，因聯準會多位官員相繼發表談話，對再度降息持謹慎保守態度。此外，美國總統川普早盤宣布，豁免中國進口 400 種商品關稅，川普並稱，中美談判取得明顯進展，加上川普對伊朗實行最高級別制裁，多重因素皆為美元帶來支撐。

然而午盤局勢生變，中國貿易代表團突然取消原定訪問美國農場行程，縮短訪美行程提早返回中國，川普表示不願意達成部分協議。市場情緒逆轉，美元漲幅縮減至 0.21%，統計本周上漲 0.22%。

FXSTREET 外匯分析師認為，美國經濟比其他國家都要好，房市創 12 年新高，工業產出也回升。在全球經濟前景不確定性高、地緣政治問題未解下，美元仍將進一步走強。

USD index15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

英鎊由兩個月的高點回跌 0.41%，因愛爾蘭外交大臣表示，英國與歐盟尚未接近達成脫歐協議。英國首強生對幕僚表示，與歐盟的協議，可能無法保證愛爾蘭的完整性。早前歐盟主席榮克 (Jean-Claude Juncker) 樂觀稱，歐盟可以與英國達成脫歐協議，且如期於 10 月 31 日完成脫歐，提振市場樂觀希望。

風險性貨幣多數回跌，澳幣對美元下挫 0.36%，統計本週下跌 1.64%，今年來跌幅高達 7.2%，為主要貨幣中跌幅最重。紐幣兌美元也下挫 0.69%，今年來跌幅也達 - 6.38%，創下四年以來的新低點。

CIBC 分析師認為，紐西蘭 8 月降息之後，市場持續期待進一步降息舉措，對紐幣帶來下行壓力。目前紐西蘭的商業投資仍然保守，信心指數落至 4 月以來最低，反映了全球貿易緊張局勢。預期降息效果要一段時間才能顯現，推估今年底前，紐幣兌美元在 0.64 水準，明年第二季後，才有機會上升至 0.66。

NZD/USD 日線 (來源: Trading Economics)

截至週六 (21 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.476。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1015 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2472 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6764 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3261 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.55 日圓。