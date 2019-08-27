大跌就現身的護盤手「川普賣權」仍然可靠嗎？

美股投資人近來熱議的「川普賣權」(Trump put) ，指當股市大跌，投資人可用選擇權賣權的履約價，賣出股票賺取獲利，也就是說，當股市大跌，投資人認為川普將「出手護盤」的概念。不過現在這個想法還有效嗎？

上週五 (23 日)，中國針對美國關稅戰進行反擊，對 750 億美元美國進口品加徵關稅，緊接著，川普也跟著威脅將 5500 億美元中國進口品關稅再加徵 5%。美股當日重挫，S&P 下跌 2.6%，費半指數大失血逾 4%。

然而，周一 (26 日) 川普即釋放許多好消息，包括：美中雙方通了電話，將認真談判。此外，美日貿協達成核心共識、美國對伊朗也釋出友善訊息，讓市場一改周末的恐慌氣氛，美股又再度出現上漲。

JPMorgan 分析師曾指出，當美股因為貿易戰因素下跌超過 4% 時，就會觸動川普賣權，例如川普會釋出利多消息，來撐起下跌的盤勢。

不過 Kenny's Commentary 創辦人 Peter Kenny 認為，周一美股的確出現反彈，但交易量也非常低，顯示這並非一次健康的反彈，未來趨勢仍偏下行。

麥格理 (Macquarie) 分析師也不認為「川普賣權」理論還持續存在。他表示，從 8 月以來，美國股市的表現，可以驗證「川普賣權」不是一個有效的投資依據，美股的下跌，不太可能改變川普對中國貿易協議強硬的態度。

Morgan Stanley 首席美股策略師 Mike Wilson 直言，川普不能再成為投資者冀望的市場救星，美債 2 年期、10 年期殖利率持續反轉。「市場正在為糟糕的結果作準備」。

相對的，經濟學家與分析師認為，「聯準會賣權」還是可期的。

「儘管市場爭論聯準會降息的有效性，不過鮑爾已經承諾將採取適當行動，來維持經濟擴張，因此未來聯準會降息激勵股市，還是可以期待的」麥格理分析師表示。

Renaissance Macro Research 首席經濟學家 Neil Dutta 也認為：「不只貿易戰風險，英國也可能即將硬脫歐，全球經濟都在放緩。因此，我們預期聯準會 9 月降息兩碼的可能性，要比市場預期的還要高」。