泰銖表現仍居亞幣之冠 彭博：升勢無停止跡象

泰銖兌美元匯率上漲超過 6%，是亞洲主要國家中最多的，相較於因為美中貿易戰而遭重擊的韓元及人民幣，更顯得突兀，而此一漲勢仍沒有停止的跡象。

據《彭博》報導，兩大因素帶來了泰銖的強升，首先，泰銖成為亞洲貨幣中避險的首選，其次為泰國國內因素。

《彭博》一項研究顯示，過去美中貿易緊張過去 3 次重大升級時，泰銖走勢均未受影響。在亞洲 8 種主要貨幣中，泰銖隨人民幣波動的相關度排名倒數第二。

(圖表取自彭博)

雖然最近美中貿易氣氛有所改善，但即將於下月初在華盛頓展開的談判，目前仍面臨嚴竣考驗。基於市場處於相對樂觀的預期，一旦談判缺少進展，都可能再次提升避險情緒，促使泰銖升級。

泰國在 8 月 7 日宣布了 4 年來首度降息，下調 25 個基點，雖然令經濟學家吃驚，不過已在市場對其前景的看法之中。

而本月份情況，泰銖遠期 6 個月的隱含利率僅比 1.5% 的政策利率低 9 個基點，相對於 8 月開會前的 56 基點，意味著進一步放寬的前景要小得多，經濟學家也大多認為將按兵不動。

儘管泰國央行仍擔心泰銖過於強勢，但 Fed 本月的會議上基調較預期中更加鷹派，有助於提振美元，加強了泰國按兵不動的決策可能性。

央行可能更傾向以其他限制資金流入方式，來對抗泰銖的升勢，例如，他們近幾個月一直減少短期債券的供應，並削減非居民泰銖帳戶的限額。不過這些政策幾乎未見成效，也沒有跡象表明，這類政策可以在未來取得成功。

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