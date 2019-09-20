〈華為發表5G手機〉台灣是否上架Mate 30 五大電信：未收到新機申請

華為昨 (19) 日發表旗艦新機 Mate 30 系列，是美國祭出禁令後，首支無預裝 Google 行動服務 (GMS) 的手機，市場認為，華為海外市場恐受衝擊，台灣市場方面，五大電信今 (20) 日也都表示，尚未接到華為新機上架申請。

華為 Mate 30 系列，是首款採用新推出的麒麟 990 5G 處理器，搭載 4 顆鏡頭，不過，受美國禁售令影響，手機並未預裝 Google 行動服務，且已被歐美、日本等國列入黑名單。

台灣方面，中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂對此表示，華為的舊機款持續銷售，新機則未收到華為申請，後續待市場狀況。

遠傳 (4904-TW) 行動裝置管理處副總杜偉昱表示，與華為的合作關係密切，未來也將推出兩款中低階手機，但都是有搭載 GMS 的手機，而後續機種，仍視華為規劃。

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨表示，華為與台灣大是合作夥伴，舊款手機將持續販售，不過，現階段不考慮引進其他新品，且新機屬新系統，未來要上架，也要先調查市場接受度，再做進一步的規劃。

亞太電 (3682-TW) 行銷中心副總鄧美慧指出，華為在台灣還是有市場，且多屬中低階方案，新機若要上架，雙方仍需進一步溝通。

台灣之星資深副總朱曉幸表示，華為手機是首款沒有搭載 GMS 的手機，考量各種因素影響，預期華為不會向電信商申請上架，將以一般通路銷售為主。