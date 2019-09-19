〈華為發表5G手機〉號稱最強5G手機將亮相 台供應鏈營運添柴火

華為將在台灣時間 19 日晚上 8 點，在德國慕尼黑發表 5G 智慧型手機 Mate 30 系列，將採用新推出的麒麟 990 5G 處理器，搭載 4 顆鏡頭，市，台供應鏈可望受惠，包括台積電 (2330-TW)、面板驅動 IC 聯詠 (3034-TW)、鏡頭廠大立光(3008-TW)、PCB 廠華通 (2313-TW) 與晶技等，營運可望受惠。

華為自今年 5 月受美國禁售令後，首度發表新機，市場解讀，前一代 Mate 20 去年 10 月中發表，Mate 30 系列比預期提早亮相，顯示華為無畏被美國列入黑名單。

規格方面，華為消費者業務執行長余承東日前表示，Mate 30 將採用新推出的麒麟 990 5G 處理器，也是麒麟 990 的首發機種。

據外媒透露，Mate 30 系列將運用圓形相機模組，並有 4 顆鏡頭，其中 2 個為 4000 萬畫素鏡頭，1 個支援 5 倍變焦的 800 萬畫素長焦鏡頭，及 3D TOF 鏡頭。

螢幕部分則是 6.8 吋瀑布式螢幕，正面瀏海含有兩顆前鏡頭，分別為 3200 萬畫素及超廣角鏡頭，且具有 3D 臉部識別系統。

法人表示，Mate 30 系列將不預裝 Google 應用程式，且傳出日本、歐美將不販售新機，市場接受度如何，引發各界關注。