紐約匯市—脫歐協議報喜 英鎊衝8週新高！避險貨幣抬頭 美元澳幣回落

週四 (19 日) 歐盟主席榮克 (Jean-Claude Juncker) 樂觀稱，歐盟可以與英國達成脫歐協議，且如期於 10 月 31 日完成脫歐，英鎊聞訊大漲超過 0.7%，英鎊兌美元盤中一度漲至 1.260，創 2 個月新高。

榮克表示，已經收到英國首相強生的新脫歐協議方案。「我正在能盡一切努力完成英國脫歐的協議，因為我不喜歡無序脫歐的想法，我認為這會導致一年以上的災難性後果」。

此外，英國央行維持貨幣政策不變，以觀察英國未來脫歐發展狀況，對短期英鎊也帶來一定程度的支撐。MUFG 分析師認為，英國脫歐可能延遲的局面，給了英國央行更多喘息空間。

GBP/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

美元指數修正 0.21% 至 98.354，在聯準會降息後，週四英國、日本、瑞士央行都維持利率不變，挪威央行更反向地升息，對美元帶來部分修正壓力。

此外，美國總統川普的中國政策顧問白邦瑞 (Michael Pillsbury) 表示，若在短期內無法達成美中貿易協議，川普準備升級美中貿易戰，中國商品關稅上看 100%。

午盤市場氣氛因此轉差，避險貨幣又再度抬頭，日圓兌美元漲 0.37%，瑞郎亦兌美元上漲 0.5%，比特幣更大漲 1.12%，是單日漲幅最高的前三大貨幣。相對地，澳幣紐幣走跌，兌美元跌幅分別為 0.5% 與 0.33%

美國銀行分析師表示，受到貿易戰火、全球經濟疲軟的因素影響，美債殖利率已連續四天下跌，顯示市場風險仍高。推估聯準會今年底前，仍有可能再度降息一次，明年初也會有進一步降息舉動。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週五 (20 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.35。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1041 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2527 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6794 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3263 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.03 日圓。