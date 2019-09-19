紐約匯市—Fed又鷹式降息 美元聞訊激漲！巴西再降兩碼 中東國家接連降息

週三 (18 日) 聯準會 Fed 確定降息一碼，利率降至 1.75%~2.00%，符合預期，不過沒有給出進一步降息的預期，且內部成員看法分歧明顯，激勵美元指數在利率決策公布後，急漲 30 點，盤中一度來到 98.69，創日內新高，爾後小幅震盪至 98.56。

聯準會主席鮑爾表示，貿易不確定使經濟前景承壓，將持續密切關注經濟數據變化，在適當的時候會「積極」做出政策調整，擴大資產負債表規模可能比預期早，但不會是現在。不認為經濟將陷入衰退。

聯準會本次沒有下調經濟展望，此外，針對本週隔夜回購利率的飆升、流動性壓力問題方面，鮑爾表示聯準會已採取了合適的行動，未表明擴大流動性操作，也未解決結構性問題。因此市場認為這次仍是「鷹式降息」。

多家分析師都認為，由點陣圖來看，2019 年不會再繼續降息了，如同先前所預估，這可能是市場看到美國真正進入衰退之前，最後一次降息。

而對於 2020 年，聯準會成員的看法也相當分歧，可能暗示了寬鬆政策已經接近尾聲，這樣的結果對美元相對有利，在未來一段時間將帶來支撐。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

英鎊相對美元下跌 0.24% 至 1.247，因英國公布消費者物價指數年增率僅 1.7%，低於預期之 1.9%。市場關注本周四，英國與日本央行也將召開貨幣會議，市場預期政策將維持現狀，可能對匯價的影響相對有限。

巴西宣布降息兩碼至 5.5%，符合預期，因全球經濟前不明，景氣放緩的風險仍存，目前通膨維持在舒適的水準，還未見到明顯風險，因此對未來降息仍偏開放態度。

此外，在美國宣布降息後，中東地區多數國家接連宣布降息。沙烏地阿拉伯宣布降息一碼至 2.5%，阿拉伯聯合大公國宣布降息一碼至 2.25%，約旦也宣布降息一碼至 4.25%。

分析師認為，在美國採取鷹式降息後，英鎊、歐元下行的風險提高，預期歐元相對美元今年可能都將在 1.10 價位附近。而新興市場接連降息，對其貨幣的前景，可能又相對更加的脆弱。

GBP/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週三 (18 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.56。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1030 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2472 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6829 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3292 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.40 日圓。