〈每日外資外匯觀點〉硬脫歐憂慮緩解 英鎊底部正在成形

歐盟委員會主席容克周四表示，正「竭盡所能」防止英國無協議脫歐，受到此激勵，英鎊跳漲，周五亞洲盤交易時段進一步攻上 1.25；美國聯準會本周宣布降息後，第三號人物威廉姆斯今晚將發布演說，預期將引發市場波動，美元指數小跌，在 98.25 附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐盟委員會主席容克認為，10 月 31 日英國脫歐最後期限前將可以達成協議，只要所有目標都能實現，準備取消脫歐協議中的「愛爾蘭後盾條款」，激勵英鎊兌美元周四一度急漲 70 點。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 從日線的技術面來看，英鎊兌美元有機會進一步走高；而且從周線來看，該貨幣對的底部正在成形。

外匯資訊網站 FXStreet 分析師 Flavio Tost 也看好美元指數的走勢，目前主要移動平均線正處於多頭排列，從四小時 K 線圖來看，美元指數正在形成收斂三角形形態，向上突破的可能性較大。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 分析師表示， 英國議會 10 月 14 日前休會，10 月 31 日英國脫歐截止日前的英國政治局勢依然不太明朗，而且無論最終有無達成脫歐協議，經濟面的負面因素仍將拖累英鎊短線走低。

CIBC 預期英鎊在年底前走勢都會遭受抑制，目標看向 1.20，而明年第一季度則有望反彈至 1.28 附近。

法國興業銀行表示，美元在聯準會降息後走高，隨即出現回跌，建議本周在 G10 貨幣中買進挪威克朗、日圓和加幣。並指出，日本央行已宣布維持利率不變，同時將在明年春季前保持目前的貨幣政策指引穩定。市場雖希望能夠看到更多的寬鬆政策，但日圓仍會獲得支撐。