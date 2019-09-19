阿根廷央行調整貨幣基礎目標 提高Leliq短票最低利率至78%

阿根廷央行周三宣布，九月底前調高 Leliq 短期票據最低利率，從 58% 上調至 78%，以對抗政治風險、通貨膨脹升高以及走軟的披索。

阿根廷央行在聲明中表示，阿根廷貨幣基礎 9 月、10 月的月增幅均為 2.5%，將透過貨幣市場的干預進行調整，並將貨幣基礎目標調整為 1.3 兆披索 (約 243.6 億美元)。

而阿根廷與國際貨幣基金組織 (IMF) 先前達成創紀錄的 560 億美元借款協議中規定，該國貨幣基礎須零成長，但阿根廷央行未能實現 7 月和 8 月的貨幣基礎目標，使流通中的現金總額升破 1.34 兆披索的目標

阿根廷央行預估央行將九月 leiq 短期票據最低利率從 58% 上周至 78%，10 月則將降至 68%，從而與市場對通膨放緩的預期保持一致。

阿根廷央行認為，以上措施將反映真正的利率，並從 10 月開始重啟通貨緊縮程序。

一年多以來，阿根廷持續在金融危機和失控的通膨下奮戰，使得利率位居全球之冠，周三透過每日短期債券拍賣設定的即期基準利率收於 83%。

阿根廷通膨率自今年二月以來一直處於 50% 之上，四月一度高達 58%，隨後幾個月雖連續下降，但八月仍維持在 51.6% 的高檔。

阿根廷近今年二月以來通膨率維持在 50%j 以上。(來源：tradingeconomics 網站)

阿根廷八月總統大選初選，反對黨候選人 Alberto Fernandez 得票率大幅領先尋求連任的總統 Mauricio Macri，投資人擔心 Alberto Fernandez 10 月 27 日總統大選中獲勝後，可能將扭轉 Mauricio Macri 先前的親近市場立場，恐會引發阿根廷披索拋售潮及通膨飆升。