紐約匯市—沙國油田遇襲 川普祭戰備油添信心！美元逆轉上揚 日圓歐元回落

週一 (16 日) 因受到沙烏地阿拉伯石油遭襲事故，加上本周聚焦聯準會即將召開貨幣會議，市場審慎情緒濃厚。惟在美國總統川普宣布，必要時將啟動戰備儲油後，美元指數逆轉上周跌勢，加速上漲 0.36% 至 98.66。

美國公布 9 月紐約州製造業指數僅增 2，低於預期之 4，，儘管其中新訂單略高於前月，不過企業對於未來資本支出計畫明顯減弱。

TD Securities 分析師認為，從目前經濟數據看來，美國發生經濟衰退的機率，仍非常低，但因為前景仍充滿風險，我們預期聯準會仍將採保險式降息，本週再度降息一碼，作為其中其調整的一部分。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

能源相關貨幣隨著油價暴漲，同步出現漲勢，加幣兌美元上揚 0.32%，俄羅斯盧布對美元亦走高 0.3807%。

傳統的避險貨幣：日圓在石油襲擊事件發生後，周日 (15 日) 曾一度跳空開高，USD/JPY 一度來到 107.481，爾後，在川普宣布，必要時將啟動戰備儲油後，市場情緒稍緩，USD/JPY 回填跳空缺口，重新回到 108 水準以上。

紐約 BK Asset Management 外匯分析長 Boris Schlossberg 表示：「日圓和瑞郎作為傳統避險貨幣，對於這次的襲擊事件，沒有過大的避險反應。不過，如果再發生第二次襲擊，那市場反應恐將相差甚遠」。

USD/JPY 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

歐元對美元下挫 0.65%，世界貿易組織 (WTO) 裁定，由於歐盟非法補貼飛機製造廠空中巴士 (Airbus)，美國將可以對歐洲相關出口商品加課關稅。市場擔憂美國將對歐洲課徵高達 210 億美元的關稅，令歐元走勢承壓。

EUR /USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週二 (17 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.66。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1001 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2424 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6864 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3237 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.09 日圓。