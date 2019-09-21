專注於投資區塊鏈和加密貨幣產業的香港創投基金 CMCC Global 9 月 17 日宣布，正式推出追蹤比特幣價格的被動基金「Liberty Bitcoin Fund」，致力為亞洲專業投資者提供加密貨幣入金渠道。

CMCC Global 執行合夥人 Martin Baumann 表示，在投資方面，公司過去較少接觸加密貨幣領域，但近來多接獲投資群體反應「是否可以幫助他們購買比特幣」的問題，因此，這次推出新基金確實是由「需求所促成」。他表示，比特幣投資並不受地理限制，部分投資者都很樂意將其加入投資組合。

Baumann 補充道，Liberty Bitcoin Fund 不會收取基金表現費，僅收取管理費用，投資門檻為 10 萬美元。

成立於 2016，CMCC Global 過去曾推出 3 個流動創投基金，聚焦投資以太坊為主的區塊鏈設施以及功能性代幣（Utility Token）。CMCC Global 的投資客戶主要為高淨值投資者、家族辦公室資產、機構投資者。CMCC Liquid VC 系列的第一個基金募得 100 萬美元，而其他兩個基金分別募集 350 萬美元和 3,000 萬美元。

Baumann 表示，第三個基金的主要投資者是「亞洲最大的家族辦公室」，但而拒絕透露投資者的身份，他同時表示，日本通訊巨頭 LINE 也有參投該基金。

這篇文章 因應投資者強烈需求 香港創投 CMCC Global 宣布推出比特幣基金 最早出現於 區塊客。

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