IBM、花旗宣布加入新加坡區塊鏈加速器 Tribe Accelerator

新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，藍色巨人 IBM、金融巨頭花旗銀行和知名遊戲發行商 Ubisoft 已簽約成為區塊鏈加速器 Tribe Accelerator 的企業合作夥伴，並加入第二期長達 4 個月的培育計畫。

由新加坡政府提供支持的 Tribe，近年來致力將新創公司與大型企業打造連接橋樑，目的是為區塊鏈新創提供資源並協助他們順向發展。報導稱，第二期的區塊鏈新創將鎖定媒體、廣告、網路資安、醫療保健、金融科技和供應鏈管理等產業。

目前已知的參與者名單包括：數位身份和密碼管理公司 Torus、分佈式數據庫服務 Bluzelle、醫療保健新創 WhiteCoat、數位身份和數據管理平台 AID：Tech 以及客戶忠誠度管理平台 Aqilliz。

此前，Tribe Accelerator 首批新創團隊已於今年 7 月圓滿落幕，短短 3 個月內就籌的超過 122 億美元。 目前，Tribe Accelerator 的企業合作網絡正不斷擴張，其現有的官方合作夥伴包括寶馬亞洲、ConsenSys 公司、英特爾、尼爾森、普華永道新加坡和 R3 等公司機構。

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