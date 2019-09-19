半導體風向已改變？三星電子股價創52週新高

三星的股價在 9 月 19 日創下 52 周的新高，復甦跡象明顯。越來越多分析師認為，由於 DRAM 產業的不確定性將從今年第四季開始緩解，且 NAND 價格持續上漲，預估三星電子股價可能上漲至每股 50000 韓元。

三星電子週四 (19 日) 以每股 49150 韓元作收，較前一交易日上漲 3.04%，創下近一年新高。

三星股價江波圖 (圖片: investing.com)

券商 NH Investment&Securities Co. 維持對三星電子的「買入」評級， 以及 60000 韓元的目標價。

NH Investment＆Securities 分析師 Hyun-woo 表示，除了記憶體價格復甦以外，消費者對於三星近期發表的 Galaxy Fold 也反應熱烈，這讓可折疊智慧型手機在 2020 年備受看好。

另一券商 KB Securities Co 則宣布上調三星電子目標價至每股 56000 韓元。

KB Securities 分析師 Kim Dong-won 表示：「與前一年相比，DRAM 價格的下跌將從第三季開始放緩，第四季末庫存水平預估將下降 50%。 NAND 庫存預計將在第四季降至正常水平，進而提振價格。」

而根據三星電子 Q3 財測顯示，該公司預計今年第三季營收、營業利潤分別為 60.41 兆韓元、6.96 兆韓元，與去年同期相比，分別下華滑 7.72% 和 60.42%。

三星電子並預計，第四季營收將成長 3.70% 至 61.46 兆韓元，營業利潤將減少 34.04% 至 7.12 兆韓元。

DB Financial Investment Co. 的分析師 Uh Kyu-jin 表示：「該公司的營業利潤將在第一季達到低點，第三季、第四季將持續回升，由於庫存減少，半導體價格的下跌也將獲得改善。」

Uh Kyu-jin 認為，有鑑於於半導體產業盈利能力的提升，三星明年將實現全面性的復甦，預計明年營收和營業利潤將分別達到 230.60 兆韓元和 34.20 兆韓元。