OECD再敲警鐘！收回上次預估 今年全球經濟成長再砍0.3%

各個大國之間的貿易矛盾難以解決，也讓全球經濟成長步調跌跌撞撞 ，國際經合組織 (OECD) 在最新展望報告中示警，全球經濟成長已經降至 2008 金融危機以來最低，而各國政府在防範長期傷害上做的還不夠。

保護主義當道，讓企業信心與投資都大受影響，金融市場的風險加劇，讓 OECD 不得不收回 4 個月前的數字，全面下修今明兩年經濟成長預估。今年 5 月，OECD 預期今年全球成長為 3.2%，現在只剩下 2.9%。

(資料來源：OECD) (圖：Bloomberg)

彭博社報導，OECD 首席經濟學家 Laurence Boone 表示，很不樂見全球進入這種低成長年代，他也呼籲各國政府利用低利率環境，及早投資未來，以免低成長真的變成以後的「新常態」。

之前已經有許多機構對全球經濟提出警告，OECD 也持相同論點。過去兩週以來，包括聯準會、歐洲央行、中國人行等各國央行，都採行寬鬆政策，希望提升需求。他們也呼籲政府採取財政刺激手段，以免讓之前的努力都白費。

OECD 預估，全球經濟成長將會放緩到 2008 年金融危機後的情況。中美在貿易戰議題上針鋒相對，所造成的經濟危機，製造業首當其衝。在這樣的混亂下，服務業雖表現出意外的活力，但 OCED 仍警告，產業持續疲弱將拖累勞動市場、家庭收入，以及消費者支出。

OCED 報告中並提及，中國經濟大幅放緩、無協議脫歐可能讓英國陷入衰退，這些因素都會增加額外風險，讓歐洲經濟成長明顯降低。

該組織並呼籲，共同採取行動迫在眉睫，要讓貨幣政策發揮更大效用，就需要更強力的財政與結構政策來支持。

過去幾個月來，央行官員都在試著傳達這樣的觀點，而他們的訴求也愈來愈緊急。就在歐洲央行最新的貨幣刺激政策公布後，總裁德拉吉也說，現在該是財政政策接手的時候了，這表示，央行能做的事已經不多了。

Boone 呼籲，歐元區如今需要的不僅僅是貨幣政策或就業政策，為了創造可持續的成長，政府必須開始投資在結構改革，而且現在就要去做。

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