〈房仲最新調查〉民眾資金避險仍以房產居首位 看重黃金比重攀升至33%

美國聯準會 (Fed) 在 7 月底開了降息第一槍後，歐洲央行也祭出降息加量化寬鬆 (QE) 的貨幣政策，連鎖房仲業者最新調查結果顯示，雖然房地產為避險投資首要標的，占比高達受訪者 35%，但以黃金避險的看重比例也高達 33%，較上季大增 10 個百分點。

民眾看重黃金避險的比例，在本季快速增加，不過，永慶房產集團業務總經理葉凌棋對此表示，消費者用黃金避險的比例提高，但依他觀察，民眾投資黃金避險的資金配比，及在生活中的實際接觸，仍比房產投資低。

永慶房屋最新調查顯示，房地產投資打敗黃金、定存，成消費者資金避險首選，占比為 35%，較上季調查增加 1 個百分點，也創下近 5 季來新高；第 2 名則選擇黃金，比例為 33% ，此比例較上季大增 10 個百分點；其次為定存 12%，外幣 5%，最後是基金、股票及債券。

永慶房屋完成 2019 第 4 季網路會員調查，全台認為房價維持不變的比例，由上季的 43% 減少 5 個百分點至 38%，連 3 季走升後首度下降，看漲與看跌同時上升，顯見消費者看法分歧，整體而言，房價仍呈現橫盤整理格局。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析：今年以來房市買氣回溫，讓房價獲得支撐，但第 3 季開始貿易摩擦升級，國際景氣不穩定加上總統大選影響，部份民眾看空房價；但近期台商回流，帶來資金及就業機會，加上利率仍處低檔，部分民眾相對看多房價，呈現意見分歧現象。

調查顯示，消費者對 2019 年第 4 季全台經濟表現看法上，有 45% 消費者看壞 2019 年第 4 季經濟，謝志傑說明，全球主要經濟機構普遍看壞今年景氣，加上美國與中國、歐洲貿易爭端升級，日、韓關係也出現惡化，全球經濟面臨需求放緩的挑戰，景氣下行風險增加，全球央行陸續降息因應，FED 也預告將多次降息，因此，消費者看壞國內經濟表現，對於房價的看法也難有上漲的預期，房價橫盤整理的格局相當合理。

至於消費者認為何時是最佳購屋時機，謝志傑指出，本次調查結果顯示，發現 58% 消費者認為 2020 年下半年之後才是購屋好時機，認為今年下半年是購屋好時機的比重僅 20%，顯見面臨中美貿易戰、總統大選等變數下，消費者普遍放緩購屋腳步，期待經濟、政治局勢明朗之後再進場購屋。