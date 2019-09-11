〈房產〉全台都會區房市928檔期推案量突破5000億元 創10年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年9月11號10點6分

全台房市剛性需求緩步加溫，建商、代銷無懼總統選戰，仍積極搶灘自住買盤，數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計，今年全台都會 928 檔期推案量，突破 5000 億元大關，創下近 10 年新高，與去年同期 928 檔期相比成長逾 8 成。

就全台灣主要都會區來看，包括新北市、桃園市及台南新的新推案量都較去年周檔期倍數成長，其中新北市推案量 1806.7 億元全台都會區奪冠，年增 1.2 倍；台南市推案量 295.2 億元，年增率 2.92 倍成長最為驚人。

數字科技旗下 591 新建案統計今年七大都會區 928 檔期，推案量衝破 5000 億元，其中首善之都台北市，小宅推案依舊火熱，加上豪宅產品使照進度卡關順延到 928 ，讓北市案量今年有 7 成成長，且因應高房價，建商火力集中捷運沿線推小宅，其中主打到站及到家的日勝生 (2548-TW) 捷運大橋頭聯開案「超站 ‧S」規劃 27-62 坪，2 字頭低公設吸引首購族。

新北市部分，與去年 928 檔期相比則有 1.02 倍成長，主因是今年上半年各區低總價產品銷況穩定，加持建商推案信心，鎖定重劃區及市區地段，搶在 928 檔期公開銷售，像是板橋江翠北側重劃區今年維持破百億的案量，新板特區旁也有備受矚目新案登場，位於中山路的「馥華艾美」總銷達 160 億，規劃分商業、住宅雙棟建築，住宅部分樓高 46 層，公設高達 2 千坪，坪數 49~82 坪，同時也是新北市第一個引進艾美酒店品牌的建案。

另一推案熱區則是新莊區，除了副都心、頭前重劃區有遠雄 (5522-TW)、冠德 (2520-TW) 等上市建商插旗推案外，市區加總也有近 100 億元案量，其中具有捷運、商圈及學區等生活機能的下新莊地區，向來交易熱絡，此次有都更案「興富發捷仕堡」進場，並針對首購族打出 2 房 988 萬元起。

桃竹地區今年則是由重劃區領軍刷出好成績，桃園市與去年 928 相比有將近 2 倍的成長，主因為龜山 A7 重劃區案量大爆發，這次檔期就有破 300 億元的案量，顯示各家建商十分看好該區購買力；新竹地區推案集中在公共建設匯集的竹北市，位於縣二重劃區的「豐采 520」因該區開發已飽和，少有大基地開發建案，再加上喜來登商圈地段，開價穩站上 3 字頭。

今年 928 檔期台中部分案量有近 5 成漲幅，主要還是首購熱區北屯案量穩定供給，除了機捷特區外，10、11 重劃區都有超過 20 億案量新案進場，產品規劃仍以首購、首換坪數為主力至於舊市區討論度頗高為基地前身是光華高工舊址改建的「皇普莊園」，超過 3000 坪開發面積，再加上一中商圈精華地段，總銷有百億元的水準。

南台灣部分，台南市與去年相比有近 3 倍的成長，主因是去年基期太低，今年建商恢復推案水準，像是遠雄建設一口氣在中西、北區等市區推案，其中「遠雄頂美」位於中華西路鄰近後火車站商圈，是該區少見的近千坪基地規劃。

高雄的 928 檔期因公共議題發酵，供需維持穩定，與去年相比有近 3 成漲幅，今年檔期推案熱區回到前金、三民等早期發展區域，產品規劃以小宅為主力，主要是受惠於北高雄新百貨、台鐵地下化議題，提升區域房市討論度，建商趁熱在高醫商圈周邊推案，除生活機能完整，市區房價還在 2-3 字頭，2 房總價落在 800 萬元上下，門檻不算太高。