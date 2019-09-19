兩房需求夯 1500萬元內總價想買在台北市新建案選擇不多

據市調機構調查，台北市新成屋、預售屋的「正常兩房」（25 坪以上）總價分布概況，總價在 1000 萬元以內者掛零，總價 1500 萬元以內只有 7 個，多數建案的正常兩房總價落在 2000 多萬元，也就是一般民眾，若想用 1500 萬元以內的價格，買台北市真正兩房住宅，選擇並不多。

住展企研室經理何世昌表示，一房空間太小，三房總價太高，兩房成多數首購屋青睞產品；但台北市兩房要價多逾 2000 萬元，意味自備款至少要 400 萬元以上。

何世昌認為，由於中央與北市持續釋出對房市有利政策，預期短期內房價仍有稱不會面臨崩盤壓力，同時薪資仍牛步不前，預料台北房市近年內都不會跳脫「首購族地獄」。

住展統計，首購家庭想在台北市買一間新兩房，如果只準備 1000 萬元購屋預算，可以選擇的新建案數是零，如果把預算提高到 1500 萬，雖然選擇變多，但也只有 7 個建案，分別是士林區「全樂沃荷」、「三磐・舍紫」、「金河帝國」，與北投區「公園大院」、「禾樂 A+」、「永興苑」，以及文山區「綠意仙跡」。

住展指出，這 7 個總價低於 1500 萬元的兩房新建案，其中士林區三個全位在社子地區，北投區建案則均位在非市中心，文山區建案位置靠近仙跡岩步道，換言之，即便首購族把預算提高到 1500 萬元，頂多只能買得起台北市偏僻區段的兩房新建案。

台北市新建案正常兩房，總價帶多落在 2001-2500 萬元間，可選擇的建案數達 30 個，但若要買在大安、信義區，總價要提高到 2501-3000 萬元，才有較多選擇。

而以 2001-2500 萬元總價帶計算，自備款起碼要 400-500 萬元，住展認為，首購家庭每年存 40 萬元，至少要存 10 年才有頭期款，更何況有些年輕人年薪連 40 萬元都不到。