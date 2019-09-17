〈房產〉台中世界級地標「綠美圖」開工 建商看好台74線房市

全台最大「圖書館與美術館」共構設計的水湳經貿特區「台中綠美圖」昨 (16) 日動工，2022 年完工後將為 74 線快速道路沿線再添一座新地標，也為台中洲際棒球場為中心點幅射出的區域增添新設施，中部建商指出，這將為台 74 沿線與 14 期重劃區的房市增添動能。

台中市占地 254 公頃的水湳經貿園區，其中包括中央公園、水湳國際會展中心、中台灣電影中心、水湳與中科東向銜接道路 (40M-11 號道路) 、國際健康產學研究園區等重大建設與規劃，均已陸續開工。

鄉林建設 (5531-TW) 內的鄉林不動產研究室表示，台中 14 期重劃區及 11 期洲際運動園區、254 公頃水湳經貿園區，串聯北屯與西屯兩大生活圈，水湳經貿園區大型建設陸續動工、到位，有助帶旺 74 線快速道路的房市起飛。一旦國道四號延伸到 74 線的快速道路匝道在明年完工啟用後，完成大台中環狀的交通拼圖，將縮短「北屯潭子豐原」及「水湳西屯中科」兩大生活圈距離。

鄉林不動產研究室指出，即將通車的捷運綠線，讓沿線土地成本大幅墊高，許多購屋族因而轉向北屯、潭子與豐原作佈局，所以未來大台中房市最火熱的區域當屬北屯區洲際棒球場周邊與潭子頭張路一帶的 14 期重畫區。

潭子在台 74 線通車、鐵路高架化，加上國道 4 號臺中環線豐原潭子段在明年底將通車，豐原到潭子北屯只要 10 分鐘，該區房市加溫，新成屋每坪也紛紛超越 25 萬元。根據實價登錄資料，潭子區興華一路、頭張路及中山路一段完工 3 年內新成屋，在今年 5 月間最高成交價來到每坪 24 至 25 萬元，與相鄰的北屯區每坪 29-32 萬元相較，補漲態勢強勁。

鄉林建設副總經理方偉民表示，潭子與北屯交界地區，因交通建設快速，吸引不少購屋族的關注，除了台 74 線為開車族帶來快速便捷之外，豐原到大慶的台鐵高架化新增五個通勤站，為通勤族節省許多時間，未來的發展性相當大。台中鄉林建設在潭子中山路的預售案「鄉林天韻」為例，目前工程已經施做到四、五樓之間，預計明年第 4 季完工交屋。最近的成交顯示，其中跨區購屋占了一半，而預售已經接近 9 成，全案預計年底前完銷。