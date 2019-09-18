〈半導體展開展〉談AI發展 林百里：須思考商業模式與創新

國際半導體盛會 SEMICON Taiwan 今 (18) 日正式開展，廣達 (2382-TW) 董事長林百里表示，在半導體他只是一位小人物，未來發展仍需要持續思考商業模式改變與學習創新，AI 將是未來發展的重點之一。

林百里表示，台積電 (2330-TW) 董事長劉德音說，摩爾定律還可以持續 60 年，則不能篤定，畢竟廣達只是做一個箱子，然後把半導體產品塞進去，因此未來重點在思考商業模式與創新。

林百里也強調，2016 開始發展的 AI 人工智慧 (Artificial Intelligence)，相信還有很多的成長機會。

隨著 AI 人工智慧發展，林百里表示，預估 2035 年 AI 對各國的 GDP 貢獻度將超過 0.8% 以上，台灣 2035 年 GDP 達 1.9%，納入 AI 後 GDP 可達 3.6%，隨著 AI 發展，預期也會有很多大公司陸續出現。

林百里表示，今年 AI 發展呈現大三角對決，美國領先、中國超車、歐盟緊追，美國在人才、研究、發展、硬體領先，但在應用、資料方面則是中國領先，歐盟則位居兩者之後，而觀察現階段國際九大企業，包含 Google、Microsoft、amazon、Facebook、IBM、Apple、百度、阿里巴巴、騰訊都積極朝向雲端發展。

林百里也提出未來的產業發展，從電腦服務 Computer、雲端計算 Computing 到提供 AI 解決方案 Solution，他也再次強調， AI 將結合 + HI(Human Intelligence)，未來也將更重視人文隱私，現在的使用者也更聰明意識到自我隱私保護，而包含麻省理工學院 MIT、史丹佛 Stanford HAI 都推出相關的課程甚至是創立學院的計畫。