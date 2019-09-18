〈半導體展開展〉鴻海半導體布局一條龍 結盟創意拓ASIC市場

鴻海 (2317-TW) 集團強拓半導體布局，除透過子公司虹晶，打造 IC 設計、模組、系統的一條龍解決方案，更攜手創意 (3443-TW) 強拓 ASIC(特殊應用晶片) 市場。

鴻海 S 次集團副總經理陳偉銘今 (18) 日出席 SEMICON 時指出，虹晶可以從制定規格 (Spec in) 幫忙設計，再委託台積電等晶圓代工廠生產，過去只對內，現在將拓展到對外，尤其是擴大 ASIC 服務，與國內外 IC 設計業者如創意等，已建立結盟關係。

陳偉銘指出，鴻海之所以從 ASIC 領域切入，是因邏輯晶片較需設計，不過，ASIC 需要很多 IP(矽智財)，因此透過合作結盟的方式取得 IP，且鴻海集團內部對 IC 需求很大，可協助結盟業者將產品銷售到更多公司，虹晶也能拓展市場。

陳偉銘強調，這種模式跟現在大多數 IC 設計業者相似，但鴻海對需求了解更多，可把這些 IC 做成解決方案，搭配硬體、軟體，將 IC 延伸至中下游模組、系統再販售。

至於軟體定義晶片方面，陳偉銘透露，目前已在設計中，將先找國內外的 IC 業者，從解決方案開始合作，部分是虹晶自己的 IC，加上別人的 IC 組成模組，搭配集團軟體，可應用在 AI、網路相關。

陳偉銘也強調，別家廠商做的晶片不一定最好，未來一定會自主設計，以蘋果手機為例，以前都用高通的晶片，但現在蘋果自己做，鴻海慢慢從下游往上游做，比較容易，投資方面，也將不會做重資產的投資。