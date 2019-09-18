交部打造智慧國門 未來刷臉就可搞定安檢、購物、登機

交通部力推運用新科技打造智慧國門，提升我國產業競爭力。桃園機場公司今 (18) 日舉辦論壇，現場展示先進的人臉辨識系統，未來旅客出國，可用刷臉快速通過安全檢查，也可在免稅商店刷臉購物，並快速登機。

交通部航政司、桃園機場公司、台灣港務公司今天共同主辦「智慧海空港 - 領航新未來」論壇。透過跨部會及產、官、學、研專家學者與海、空運輸業者共同參與，盼引領台灣交通運輸產業邁入數位經濟新時代。

交通部政務次長黃玉霖指出，海、空港為我國重要的對外國際門戶，更扮演台灣與世界鏈結的重要樞紐，現場除了展示最新技術，也展現未來台灣的海、空港將結合人工智慧、物聯網、大數據等智慧科技應用，促進國家門戶智慧再生，開啟航港數位新時代，提升國家門戶發展競爭力。

桃機公司以旅客服務體驗角度發展機場 5G 新世代願景，內容涵蓋 O2O 新零售商機、自駕車、生物辨識、機器人及物聯網等科技元素之未來應用，期盼打造標竿智慧空港，並作為新科技應用場域，供國內外創新產業投入。

交通部表示，論壇現場引進多項應用體驗，未來旅客出國在機場只要透過人臉辨識技術，搭配電子登機證就可快速通過安全檢查，也可在免稅商店刷臉購物，及刷臉快速登機。

同時也展示桃園機場最新互動版 APP，可提供 AR 實景導航功能，最快可在今年底供旅客下載。另外還有「高雄港智慧環境網」的動態展示，透過系統互動操作，即可體驗港區 3D 仿真實境，即時瀏覽高雄港區環境資訊及港區動態。