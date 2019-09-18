〈半導體展開展〉台灣半導體業如何揮灑下個60年榮景 劉德音提四大方向

「2018 國際半導體展 (SEMICON Taiwan)」今 (18) 日登場，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音表示，由於摩爾定律仍存在，樂觀看待半導體發展，將持續至下個 60 年，對於台灣半導體產業如何保持競爭優勢，迎向下個 60 年榮景，他提出四大方向。

去年 SEMICON Taiwan 適逢積體電路發明 60 周年，台積電創辦人張忠謀在開場專題演講中，回顧過去 60 年半導體產業的創新技術發展，而劉德音今年擔任「科技智庫領袖高峰會」首位演講者，便以「台灣半導體發展的下個 60 年」為題。

劉德音表示，積體電路至今已問世超過 60 周年，未來半導體將持續快速發展，各項創新應用更深入生活層面，在生活中無所不在，半導體業發展是否能持續至下個 60 年，他樂觀看待，因為直到今天，摩爾定律仍好好存在著。

至於台灣半導體產業如何保持競爭優勢，以揮灑下一個 60 年的榮景，劉德音提四大方向，第一，要發展成全球科技業不可或缺的夥伴，國內半導體廠商在全球佔有舉足輕重的地位，但近來在動盪的國際局勢下，從材料到封裝等產業鏈，都需共同努力，以鞏固全球夥伴的地位。

第二，加強半導體產業基礎研發動能，從近期的國際局勢來看，半導體躍然成為許多國家策略發展重點，盼產學研能密切合作，政府能擬定研發投資的稅率優惠及提供產學研發展基金等，以鼓勵台灣半導體業及國家研究機構，投入資源，推進研發動能，也讓人才能發揮所長。

第三，積極發展綠色製造，為因應未來經濟發展成長，半導體企業與政府更須在這片土地上，發展潔淨能源，對環境永續不遺餘力，讓產業與環境能共生共榮。

第四，未來 10 年 5G、甚至 6G 等新技術，將更加速人工智慧應用的發展，必須推展 AI 與 5G 等新技術，導入先進製造的應用中，且新科技應用將再次顛覆想像，高速運算為產業帶來更快且更大的突破。