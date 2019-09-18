Fed利率會議前瞻：降息之外 華爾街更關注這些亮點

儘管市場對 Fed 本月會議降息機率，在最近兩日大幅降低，如今已來到略高於 5 成。但在投資銀行所發表的主流意見與報告中，分析師大多認為，Fed 將如預期降息 1 碼，因此降息，大致上還是已被定價的基本情境。

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分析師更希望觀察，在降息之外，本次會議所可能透露的進一步訊息，尤其是對未來的指引。

點陣圖將成焦點

與過去相較，本次會議前的各種跡象顯示，Fed 內部對經濟前景及其應如何回應存在嚴重分歧，即使這一次最終通過降息 1 碼，對未來的走勢仍將充滿疑惑。

這也使得本次會議即將公布的點陣圖，料將成為重要焦點。人們過去常常只關注點陣圖的中值，但在意見明顯分歧的情況下，市場想知道，支持進一步寬鬆的力度有多少—特別是，有多少成員預計今年會有第 3 次降息?

在本次角力的兩端，一方是由聖路易分行 James Bullard 及明尼蘇達分行 Neel Kashkari 所代表，主張大幅削減借貸成本，以對抗低通膨及殖利率曲線倒掛，另一方是克里夫蘭分行 Loretta Mester 及費城分行 Patrick Harker 的鷹派陣營，主張至少先按兵不動，觀察情況的發展。

兩方勢力預計在這次會議上拉扯，成為這次開會的主要基調。

6 月會議公布的點陣圖

回頭看 6 月時的點陣圖，儘管有 8 人支持降息，由中位數來看，預計今年利率政策沒有變化，2020 年、2021 年各降息 1 次。最終聯準會在 7 月降息 1 碼，印證點陣圖並不具有預測功能。但支持第 3 次降息的分布情況，仍將透露著未來政策的強烈信號。

經濟狀況預測

聯準會當前政策受到挑戰的一大原因，在於美國的經濟數據強於預期，但他們卻不停止寬鬆、降息。

就數據來看，市場對第 2 季的 GDP 估算，由 2.1% 下修至 2.0%，對政府支出、出口、庫存及房市均下調，但這些影響，被消費向上修正所抵消。失業率維持幾十年來的低點，通膨稍有改善，這並不是適合寬鬆的環境。

核心 CPI 變化 (圖表來源: 路透)

聯準會所擔憂的並不是美國，而是美國以外的全球經濟，加上美中貿易戰與英國脫歐的不確定性，最終會回來打擊美國。

沙烏地阿拉伯油田遭到攻擊，帶來聯準會本次開會最新的挑戰，市場急於知道，聯準會是否因為不確定性的再次增加，而對未來前景有所下調。但另一方面，聯準會也可能視此為通膨有望提高，而支持後續更多的觀望。

鮑爾如何回應內外壓力

聯準會在 7 月降息，但鮑爾強調這是「期中調整」，是一種預防措施。除非前景明顯改變，不然不一定再寬鬆。如果週三聯準會宣布降息，可以預見，堪薩斯的 Esther George 及波士頓的 Eric Rosengren 可能再度提出反對意見。

聯準會利率變化

除了內部的分歧之外，鮑爾明顯還有外部的壓力，特別是總統川普一再無情的人身攻擊。川普堅持要求更積極削減利率，甚至實施負利率，來幫助美元貶值及促進出口。

另一方面，來自全球其他主要央行，特別是歐洲央行的積極寬鬆，對美國所構成的壓力，也會是聯準會必須納入的考量。

對川普來說，鮑爾既是美國的「敵人」，又是笨蛋，在本次的會議結束後，或許他又會被冠上一個新的封號。