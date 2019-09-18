臉書聯手雷朋母企 預計2025年前推出AR眼鏡「Orion」

看準擴增實境 (Augmented Reality, AR) 應用趨勢，臉書 (FB-US) 積極開發 AR 眼鏡，近期傳出將與雷朋 (Ray-Ban) 母公司 Luxottica 合作，預計 2023 年至 2025 年間正式推出「Orion」AR 眼鏡。

消息人士指出，臉書意在瞄準智慧可穿戴裝置市場，傳出 Orion 功能包含打電話、讓用戶能透過小型螢幕接收訊息，同時也允許用戶使用社群軟體進行線上直播，希望能以此取代智慧型手機。

此外，臉書也為 Orion 發展人工智慧語音技術，以及名為「Agios」的運動傳感技術。

至今共有數百位員工於臉書實境實驗室 (Facebook Reality Labs) 進行「Orion」研發工作，並致力於將裝置縮小至能夠吸引消費者的大小。

圖：AFP

消息人士指出，臉書執行長 Mark Zuckerberg 對 AR 眼鏡的發展工作相當有興趣，並要求 AR/VR 部門副總裁 Andrew Bosworth 將 AR 眼鏡研發工作列為優先事項。

為開發 AR 眼鏡，臉書 2017 年曾提出「非侵入式可穿戴設備」構想，透過臉書實境實驗室與加州大學舊金山分校研究人員長期合作，共同開發腦機介面相關技術，近期宣布已成功透過此技術解碼腦波，為 AR 眼鏡開發設下新里程碑。

目前臉書和 Luxottica 皆未對 AR 眼鏡作出回應。