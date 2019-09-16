Fed本週會議有待觀察的三個重點

鑒於美國經濟成長穩定且通膨出現回升跡象，本週將登場的聯準會 (Fed) 9 月會議，市場目前已不期待降息 2 碼，根據芝加哥商業交易所集團 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場已經定價 Fed 將於本週降息，且在 12 月預期還將再降 25 個基點。

CIBC Capital Markets 首席經濟學家 Avery Shenfeld 表示，更讓市場感興趣的是，Fed 是否會提供更多未來貨幣政策的前瞻指引。

以下是 Fed 週三 (18 日) 結束為期兩天的會議時，目前華爾街分析師們將關注的三大看點：

是否會有今年再降息一次明確訊號？

本週三 Fed 宣布利率決議之後，亦將對市場釋出利率意向點陣圖 (Dot Plot)，投資人可從點陣圖上，展望 Fed 官員們對未來的利率態度。

Bank of the West 首席經濟學家 Scott Anderson 表示，除了本週 Fed 可望降息之外，預計點陣圖還將顯示 Fed 年底將再降息一碼。

市場預期 Fed 9 月降息一碼之機率為 79.6% 圖片：CME

鮑爾記者會

而除了點陣圖以外，週三 (18 日) Fed 利率會議的另一重磅看點，即是 Fed 主席鮑爾是否在隨後的記者會上，向市場放出更多未來貨幣政策的前瞻指引。

彼得森經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 資深研究員 David Wilcox 表示，估計鮑爾應該會堅持先前 7 月會議的說法，也就是 Fed 降息主要是「預防式」降息，並非目前美國經濟已遭遇衰退。

David Wilcox 並預測，鮑爾曾在 7 月會議使用了「中期修正」這句名詞，這次可能不再提及。Wilcox 表示，無論怎麼說，Fed 主席都將努力宣導經濟不會陷入衰退的陣痛，Fed 會用軍火庫內所有能用的「彈藥」來避免。

會有多少的降息反對者？

鑒於當前美國經濟表現強勁，債市殖利率近日也出現反彈，市場經濟學家認為，Fed 本次利率會議，可能同意降息的官員將會不如 7 月那麼多，此前 7 月 Fed 會議共有 4 位 Fed 分行總裁反對降息。

而近期以來，Fed 兩位分行總裁如波士頓 Fed 的 Eric Rosengren 和堪薩斯城 Fed 的 Esther George，都已表態不支持降息，而這 2 位分行總裁皆是 2019 年的 FOMC 票委。

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 表示，預估 Eric Rosengren 與 Esther George 將在 9 月會議表達相同立場。